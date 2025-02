Konontšuk: tunneme, et kuulume EM-finaalturniirile

Eesti jäi Klaipedas toimunud kohtumises kiirelt tagaajaja rolli ning kaotas avapoolaja tulemusega 43:60. "Algus lõi meid korralikult rivist välja. Heiko (peatreener Heiko Rannula - toim) rääkis, mainis mitu korda, et tulevad agressiivselt, peame valmis olema. Aga ikkagi löödi meil kont kurku alguses ja ei saanud normaalselt ei rünnakus ega kaitses käima. Ei saanud rünnakul omi asju tehtud, kaitses oli läbikäiguhoov," rääkis Konontšuk mängu algusest.

Lisaks agressiivsele survele korraldasid leedulased kodupubliku ees avapoolajal korraliku viskekontserdi. Leedu viskas 14 korda kaugelt peale ning tabas neist lausa kümme viset. "Sealt juba 30 punkti," ütles Konontšuk. "60 punkti poolajaks on lubamatu."

Kolmandal veerandil ärkas Eesti aga üles ning otsustavaks veerandiks oli vahe vaid kolm silma. "Häälestatus, tegime restardi meeskonnale. Meil ei olnud kaotada midagi, olime 17 punktiga taga," ütles kaks kolmest tabanud Konontšuk.

"Mul endal ja arvan, et teistel oli ka, et ei saa nendele Eesti fännidele - suur tänu kõigile, kes siin olid - niimoodi lõpetada. Näitame hambaid, meid on nurka surutud, siis ikkagi lööme vastu," jätkas ta. "Seda ka tegime, rääkisime asjad läbi poolajal ja tulime teistsuguse mentaliteediga välja."

Konontšuk panustas kaotuses kaheksa punkti ja kaheksa lauapalliga, aga tema mäng sai viie vea tõttu varakult läbi. "Võhm saab otsa, kui kogu aeg tagaajaja rollis oled. Leedu võib-olla lasi lasi paar käiku alla, aga lõpuks võtsid ikkagi oma. Eks neil ole ka hea meeskond ja kogemust rohkem, aga ma olen poiste ja enda üle uhke. Kõik on hästi," ütles ääremängija.

Kas kodupubliku ees Põhja-Makedoonia alistamine ning EM-pileti kindlustamine mõjutas kuidagi kohtumist Leeduga? "Alateadvuses võib-olla ikka," vastas Konontšuk. "Me üritasime ikka. Heiko ütles esimese asjana pärast Makedoonia mängu, et tuleme siia ikka alagruppi mängima. Inimese psühholoogia on selline, et natuke võib-olla ikka lased lõdvemaks."

Ääremees tegi kaasa kõigis kuues kohtumises ning tegi EM-valiksarjas mitu tublit esitust. "Olen väga tänulik, tänulik Heikole ja [personalile], et mind valiti. Tunnen nüüd, et olen välja teeninud selle. Ühtegi trenni ei ole vahele jätnud, ühtegi mängu. Tunnen, et kuulun siia. Nüüd on tunne, et kuulume EM-turniirile," ütles ta.

"Kui viis aastat tagasi oleks keegi küsinud, et kas ma oleks kunagi meeste koondise eest mänginud ja EM-ile pääsenud, siis ma poleks uskunud," lisas Konontšuk. "Mind valdavad väga rõõmsad ja positiivsed tunded."

EM-finaalturniir saab alguse augusti lõpus ning Eesti koondis peab oma mängud Lätis. "Me ei lähe sinna niisama mängima neid mänge. See mäng näitas, kodumäng Leedu vastu ka, et me suudame selliste meeskondade vastu mängida ja alagrupist edasi pääseda," ütles Konontšuk. "Sellise mentaliteediga me sinna mängima läheme."

EM-finaalturniir algab 27. augustil ja Eesti korvpalliliit on löönud korraldajatest käed Lätiga, et mängida finaalturniiri kohtumised Riias.