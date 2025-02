Rannula: tänane kohtumine on väga hea õppematerjal

Eesti jäi mängu alguses Leedu tempo vastu hätta ning riietusruumidesse mindi võõrustaja 60:43 juhtimisel. Pausilt tuldi tagasi täiesti teistsuguse hoiakuga, kuid viimasel veerandajal sai eestlaste hea hoog rünnakul otsa ja lõpuks võeti vastu seitsmepunktiline kaotus.

"Ma ei ütleks, et avapoolaeg oli šokeeriv selles mõttes, et me ei olnud valmis selleks, mis tuleb. Tegelikult olime küll. Lihtsalt kiitus Leedule. Sellest jutust, mis me enne mängu rääkisime ei piisanud ja ilmselt polnud meil treeningutel piisavalt aega, et meeskonda paremini ettevalmistada," alustas peatreener Heiko Rannula.

"Meie põhirõhk läks ikkagi Põhja-Makedooniale ja pärast seda mängu tahtsime pigem olla füüsiliselt heas seisus, et tänases mängus tublisti vastu pidada ja mitte katki minna. Kokkuvõttes oli tänane kohtumine väga hea õppematerjal. Samas pean poisse ka kiitma. Teisel poolajal kosusime ja tegime sellest mängu."

Eesti poolel käisid väljakul kõik 12 meest. "Eks ikka jälgisime mänguminuteid. Poistel on ju veel pikad klubihooajad ees ja kindlasti me ei tahtnud ühtegi riski võtta. Näiteks sellepärast me ei mängitanud Sander Raiestet rohkem. Ta tegi hüppeliigesele natukene liiga. Aga kõik poisid olid tublid. Jõudsime teisel poolajal kolme punkti kaugusele ja meil olid kõik võimalused mäng päris nugade peale panna. Lõpptulemus oli aus ja õiglane," tõdes Rannula.

Rannula sõnul peab koondis enne EM-finaalturniiri veel rohkem meeskondlikku tegutsemist lihvima. "Olen nõus, et ootused EM-il on suured. Palju on räägitud, et see põlvkond on valmis, kõik mängijad on oma parimates aastates ja oleme valmis tulemust tegema, aga võtame samm sammu haaval. Nagu oli täna näha, ja kasvõi avapoolajal Põhja-Makedoonia vastu, siis meil on arenguruumi päris palju," märkis koondise juhendaja.

"Me ei saa olla nii-öelda traditsiooniline sats, et meil on üks-kaks-kolm mängijat, kes vajadusel päästavad päeva. Meil on hästi oluline see, et saame meeskondlikult asjad toimima. Seda nii rünnakul kui ka kaitses. Kuna mina suhteliselt palju varieerin ka neid asju, siis see kõik vajab rohkem treeninguaega, aga ma ei ole üldse paanikas. Usun, et meil on siin päris kõva potentsiaaliga põlvkond."

EM-finaalturniir algab 27. augustil ja Eesti korvpalliliit on löönud korraldajatest käed Lätiga, et mängida finaalturniiri kohtumised Riias.