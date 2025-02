EM-valiksarjas selgusid edasipääsejad, Läti võitis kõik mängud

Valitsev maailmameister Saksamaa alistas kodus Bulgaaria 94:85 (28:21, 34:14, 13:22, 19:28) ja võitis D-grupi nelja võidu ja kahe kaotusega. Bulgaaria jäi kahe võidu ja nelja kaotusega viimaseks ega pääsenud edasi.

Teises mängus sai Rootsi kodus lisaajal jagu Montenegrost 86:83 (20:14, 12:19, 21:18, 19:21, 14:11). Mõlemad kogusid kolm võitu ja pääsesid Saksamaa järel samuti finaalturniirile.

Kolmandat korda jõudis EM-finaalturniirile Islandi koondis, kes oli kodus üle Türgist 83:71 (26:16, 20:22, 23:16, 14:17). Itaalia sai endale lubada luksust kaotada kodus Ungarile 67:71 (10:13, 17:19, 23:10, 17:29).

B-grupist läks võitjana edasi Itaalia (4-2), järgnesid Island (3-3) ja Türgi (3-3) ning välja jääb Ungari koondis (2-4).

Täisedu kuue võiduga läbis valiksarja finaalturniiri üks korraldajatest Läti, kes viimases voorus alistas võõrsil Slovakkia 89:68 (20:15, 19:18, 30:18, 20:17). Teises mängus oli Hispaania kodus parem Belgiast 59:52 (11:11, 11:14, 20:15, 17:12).

Kui Läti võitis kõik kuus mängu, siis Slovakkia kaotas kõik kuus kohtumist. EM-finaalturniirile kvalifitseerunud Hispaania ja Belgia võitsid kolm mängu.

EM-valiksarjale tõmmatakse joon alla esmaspäeva õhtul. Teiste seas mängivad kell 19.30 Klaipedas Leedu - Eesti. ERR-i spordiportaal kajastab sündmuste käiku otseblogi vahendusel.

