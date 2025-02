Varrak: korvpallikoondise noored on aastate taguse restardi esimene vili

Varrak asus juba 2008. aastal Eesti korvpallikoondise juurde abitreeneriks ning on teinud tööd erinevate Eesti noortekoondistega. Kuigi igapäevaselt ta enam koondise juures ei ole, tekitas EM-finaalturniirile edasipääsu kindlustamine ikkagi emotsiooni.

"Emotsioon oli vägev, sai silma niiskeks isegi vanal mehel," ütles Varrak. "Igapäevatööd mind enam ei puuduta, tegime ikka TalTechiga laupäeval trenni, aga emotsioon oli vägev."

Varrak rääkis, et Eesti korvpallikoondis töötab ühtse võistkonnana ning ei nõjatu kindlatele tähtmängijatele. "Kui keegi on haige või vigane ja ei saa tulla, on teine samaväärne vend kohe asemele võtta," ütles ta. "Siin ongi võib-olla hea meenutada neid aegu, kui Eesti kukkus "mudaliigasse". See oli umbes 15 aastat tagasi, kui need samad kutid olid pisikesed poisid," jätkas Varrak. "Eesti korvpallis tehti lühidalt kokkuvõttes restart. Kaasajastasime kasvatusmeetodeid ja need kutid on restardi esimene vili. Rõõm näha."

2018. aastal avalikustas Eesti Korvpalliliit korvpalli arengukava, mille nimeks sai "Korvpall 2030". Koondise eesmärkideks märgiti, et 2025. aastal ollakse Euroopa meistrivõistlustel esimese kaheksa hulgas. "See polnud õhust võetud number," selgitas Varrak.

"See oligi nende kuttide peale, kes kasvasid uue süsteemi järgi ja neid tuleb järjest peale. Umbes arvestasime, et nad jõuavad küpsesse mängijaikka 2025-2027 aastail. Sealt see number ka tuli. Tol hetkel tekitas see palju nalja, aga meie olime otsustes üsna veendunud."

Debora Saarnak ja Alar Varrak Autor/allikas: ERR

Reedel tegi koondise eest debüüdi 19-aastane Stefan Vaaks, kes ei kulutanud aega ning jättis oma debüüdis kohe ka märgi maha. Varraku sõnul on Eesti noortetreenerid teinud suurepärast tööd mängijate arendamisel, mistõttu on aina rohkem eestlasi saanud löögile ka välisklubide juures. "Ennekõike see, et neil on hea korvpalli ABC, tänud kõikidele noorte treeneritele Eestis. Paljud neist jäävad silma tippakadeemiatele, paljud neist lahkuvad Eestist vanuses 15-16. Nad on igapäevaselt tipptasemel töös juba noorest peale, nad on tipptasemega harjunud igapäevaselt. See ongi stabiilsuse võti," rääkis Varrak.

"Neid mängijaid ei ole käputäis. Uus põlvkond, keda võib-olla üldsus veel ei tea - siit tuleb väga ägedaid nimesid," jätkas ta. "Usun, et äkki jõuan enne pensionile ära minna, lähima paarikümne aasta jooksul on Eesti pidevalt pildis heade tulemustega."

Esmaspäeval tähistatakse Eestis ka vabariigi aastapäeva. Kaks aastat tagasi tegi korvpallikoondis riigile korraliku kingi, kui alistas koduväljakul tugeva Sloveenia punktiga. Nüüd on vastaseks Leedu, kuid võõral väljakul. Kas sellest mängust sõltub veel midagi, või võivad Eesti korvpallisõbrad juba pidutsema hakata?

"Põhitöö on tehtud, see on fakt," ütles Varrak. "Aga iga mäng loeb. Iga riik kogub reitingupunkte, mis tõstavad sind vastavasse loosipotti. On ta siis EM-i loosipott või juba järgmise tsükli loosipott."

"Kui sa kogu aeg neid tulemusi kasvatad, saad tugevamasse gruppi, saad nõrgemaid vastaseid. See suurendab šansse finaalturniirile jõuda ja seal ka häid tulemusi teha. Faktiliselt Eesti on edasi, aga see mäng on reitingupunktide pärast tähtis," lisas ta.

Klaipedas pannakse pall mängu kell 19.30, mängule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.