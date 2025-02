Vene: avapoolajal pidid paljud kontaktiga harjuma

Eesti jäi juba varakult tagaajaja rolli, kui leedulased agressiivselt tagamängijaid survestama hakkasid. Lisaks lämmatavale kaitsele korraldasid leedulased kodupubliku ees avapoolajal korraliku viskekontserdi. Leedu viskas 14 korda kaugelt peale ning tabas neist lausa kümme viset.

"Kerge ta ei olnud ühestki otsast," ütles kapten Vene. "Alguses läks paljudel meestel aega, kuni harjusid selle füüsilisuse ja selle kontaktiga, millega lubati mängida. Enamus ei mängi sellistes liigades, kus mängitakse sellist füüsilist korvpalli ja sellega meil ikkagi esimesel veerandil, isegi esimesel poolajal, läks harjumisega pikalt aega."

Eesti võitles end suurepärase kolmanda veerandiga aga kaotusseisust välja ning jõudis neljanda veerandi eel kolme punkti kaugusele. Selliseid keerulisi mänge tuleb aga EM-finaalturniiril tõenäoliselt veelgi. "Eriti esimene mäng saab niikuinii selline olema, kõik tulevad ja on väge täis, ei tea, mis liiniga kohtunikud tulevad. Seal võib suure tõenäosusega samasugune asi juhtuda," ütles Vene.

"Selles mõttes oli hea, et selline mäng oli. Parem oleks olnud see lõpuks võita, aga praegu nii," lisas kapten.

Eesti võitis valikturniiril neli mängu ja kaotas kaks ning Vene sõnul oli edu võtmeks meeskonna ühtsus. "Ilusaid momente oli palju. Mõned päris ilusad võidud, laias laastus jääb meelde edasipääs," ütles ta. "Teine asi, mis meil alati on, on riietusruum. Bussisõidud ja hotellides elamised. Kui seda ei oleks, siis nii mõnigi mees võib-olla ei tuleks. Hea tunne, see on olnud läbi aastate, aga praegu see kannab meid päris palju."

Suvel on vaja aga päris palju tööd teha. "Õnneks enamustel meestel üks EM on juba käidud, mingisugune kogemus on olemas, kuidas selleks valmistuda ja mida oodata. See natuke võiks meid aidata," arvas kapten. "Aga kõike on vaja, individuaalselt, füüsiliselt, psühholoogiliselt ja suvel on vaja meeskonna üldise mänguga omajagu tööd teha. Vaatame, kui kaugele jõuame."

EM-finaalturniir algab 27. augustil ja Eesti korvpalliliit on löönud korraldajatest käed Lätiga, et mängida finaalturniiri kohtumised Riias.