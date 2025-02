Karl Erik Nazarov: selleks, et MM-ile pääseda, tuleb EM-il põhimärk maha panna

Paar nädalat enne sisehooaja esimest tiitlivõistlust kordas Karl Erik Nazarov oma tänavust tippmarki, võites 60 meetri finaali ajaga 6,65. Paar tundi varem eeljooksus oli aeg 6,73.

"Tegelikult võib rahule jääda. Eestikatel olen varem jooksnud 6,64, nii et olen sellega rahul, mis täna oli. Nüüd on vaja see lõpuviimistlus ilusti ära teha ja tiitlivõistlustele minna," ütles Nazarov. "Õnneks MM-ile kvalifitseerumine läheb lukku pärast sise-EM-i. Niikuinii see päris edetabel hakkab ilmet võtma EM-il, praegu valmistuvad kõik tiitlivõistlusteks. Selleks, et MM-ile pääseda, tuleb EM-il põhimärk maha panna."

Ann Marii Kivikas püsib samuti üsna kindlalt Euroopa sisemeistrivõistlustele pääsevate sprinterite nimekirjas. Seekord oli võiduaeg 7,34. Jaanuari lõpus joostud isiklik rekord on kolme sajandiku võrra parem.

"Võrreldes eelmise aastaga olen rekordit parandanud 15 sajandiku võrra. 15 sajandikku 60 meetri jooksus on kindlasti väga-väga suur samm edasi. Kindlasti loodan EM-il alla 7,30 joosta, et sellise sihikuga lähen sinna, aga kindlasti olen ka 7,31-ga väga rahul," märkis Kivikas.

Euroopa sisemeistrivõistlustele loodab kvalifitseeruda ka kõrgushüppaja Elisabeth Pihela, kelle hooaja tippmark on 1.88. Laupäeval tegi ta ilusaid hüppeid kuni kõrguseni 1.84, mis jäi ka võidutulemuseks.

"Me muutsime selleks hooajaks minu hoojooksu kaheksa sammu pealt kümne sammu peale. Nii et olen väga õnnelik, et oleme selle kuidagi toimima saanud. Eks selle kümne sammuga tuleb natukene harjuda ja kui selle käppa saab, siis tulevad ka kõrgemad kõrgused. 1.88 ongi tegelikult minu siserekord. Kui oleksin üle selle hüpanud ja number algaks 9-ga, siis ma oleks juba väga rahul," rääkis Pihela.

Uku Renek Kronbergs võitis 400 meetri jooksu isikliku rekordiga 47,81. Oma põhidistantsil 800 meetris on ta hetkel Euroopa reitingus piisavalt kõrgel kohal, et tiitlivõistlusele pääseda.

"Ma peaksin homme (pühapäeva - ERR) üksinda jooksma 1.47, kui ma tahaks reitingukohta parandada. Tõenäoliselt jooksen 1.50 kanti ja proovin lõpuspurti harjutada, aga praegu olen reitingutabelis täpselt 30. kohal ja tõenäoliselt kukuvad neli-viis meest eest ära, seega EM-ile peale saamine peaks üpris tõenäoline olema," selgitas Kronbergs.

Teivashüppes tuli Eesti meistriks Robert Kompus, ületades kõrguse 5.40.