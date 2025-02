Zirk loodab oma võistlusele kalendris kindla koha leida

Sportlasena maailma paremikku kuuluv Zirk võttis päris oma võistluse korraldamise südameasjaks. Mitu aastat ideena laual olnud üritus sai sel nädalavahetusel Tartus Aura Veekeskuses teoks.

Eelujumised kulgesid hommikupoolikutel väga tempokalt. Selge rõhk oli pandud aga just õhtustele osadele – nendeks tundideks täitusid ka tribüünid.

"Valgusšõu, tossukahurid," kirjeldas Zirk ERR-ile. "Ma arvan, et eile oli tribüünidel 50 pasunat. Möirgasid korraga. Pluss DJ ka veel ja me paneme siin kõik tuled kustu."

"Kui sportlased välja tulevad, siis see valgusefekt ja toss on hästi lahe. Need olidki minu jaoks kõige olulisemad ja nende sünkroniseerimine kõige suurem väljakutse. Aga ma arvan, et saime sellega hakkama."

Publik sai muu hulgas kaasa elada väljalangemisformaadis peetud 50 meetri kroolisprintidele. Lisaks tõestas Eneli Jefimova, et Tartus saab näidata väga kõrgest klassist tulemusi – 50 meetri rinnuliujumise aeg 30,23 tähistab maailma hooaja tippmarki.

Pühapäeval tegi Jefimova kaasa hoopis seliliujumises. "Eile õhtul oli ka meil väga huvitav jälgida seda valgusšõud ja seda, kuidas finalistid välja kõnnivad ja kuidas nende saavutusi ette loetakse ja nii edasi. Jah, ikka väga vahva," lausus Jefimova.

Tuleviku mõistes on tarvis leida vahendeid korralike auhinnarahade maksmiseks. Praegu võib edukamate puhul rääkida mõnesaja euro suurusest teenistusest.

"Korralduse mõttes ta ei jää mitte kuidagi alla teistele võistlustele," lausus Jefimova treener Henry Hein. "Eks auhinnarahad. Ja tipptasemel ikkagi see, et sul ei ole soojendusbasseini."

"Seda probleemi paraku me väga kiiresti lahendada ei saa. Aga see on ikkagi tippujujatele väga oluline. Ilma selleta... mida suuremad auhinnarahad on, eks seda lihtsamini nad siia tuleks ka."

Zirk sõnas, et väga tugevat võistlust korraldatakse aprillis Rootsis. "Seal on auhinnarahade pott selline 30 000 pluss. Meil oli võib-olla võistluste eelarve selline. Kuskilt 30 000 veel leida on päris suur väljakutse."

"Eesmärk on ka kindlasti telekasse saada ühel päeval. Ja see võiks seda sponsoriatraktiivsust veel tõsta - et miks sellel võistlusel osaleda ja partner olla."