Ingebrigtsen võttis endale viis päeva püsinud miilijooksu maailmarekordi

Vaid viis päeva kehtida saanud senise maailmarekordi 3.46,63 jooksis ameeriklane Yared Nuguse eelmise nädala laupäeval New Yorgis, Ingebrigtsen sai neljapäeva hilisõhtul Pariisis kirja aja 3.45,14 ehk parandas Nuguse aega 1,49 sekundiga.

"See on väga raske, pead kogu aeg gaas põhjas olema. Kogu jooksu vältel pead olema keskendunud. See oli väga raske, aga muidugi on see seda väärt, kui tulemus on selline," rääkis üliõnnelik Ingebrigtsen finišis.

New Yorgis pidi Nuguse võitmiseks kõvasti vaeva nägema ning tema järel teine olnud kaasmaalane Hobbs Kessler jooksis samuti eelmise maailmarekordi üle; Ingebrigtsen võitles Pariisis põhimõtteliselt vaid kella vastu ning rekordini aitasid ta rajal Nuguse aega näidanud tempotuled. Teise koha teenis Stefan Nillessen Hollandi rekordiga 3.52,70.

2022. aastal püstitas ta samas võistluspaigas 1500 meetri jooksu sisemaailmarekordi (3.30,60), kuid oli neljapäeval sellest 1500 meetri vaheajapunktis veel 0,97 sekundit kiirem ehk sai ühe jooksuga enda nimele kaks maailma tippmarki.

Sotsiaalmeedia vahendusel ka Nuguselt õnnitlusi saanud Ingebrigtseni nimele kuuluvad veel 2000 meetri jooksu (4.43,13) ja 3000 meetri jooksu (7.17,55) maailmarekordid, lisaks on ta maailmarekordimees kahe miili jooksus (7.54,10).