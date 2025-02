New Yorgi kergejõustikuõhtul ületati kaks maailmarekordit

3000 meetris heitlesid võidu eest ameeriklased Grant Fisher ja Cole Hocker. Kolm ringi enne lõppu asus 1500 meetri jooksu olümpiavõitja Hocker ette, kuid viimases kurvis pingutas Fisher kõvasti ja ta lõpetaski esimesena.

Fisher sai aja 7.22,91, mis ületas etiooplase Lamecha Girma senise maailmarekordi 7.23,81. Ka teisena lõpetanud Hockeri tulemus 7.23,14 oli senisest maailmarekordist parem.

"See on šokk. Ma ei arvanud, et me nii kiiresti liigume. Arvasin, et ohustame Ameerika rekordit ja kindlasti arvas Cole, et ta on samuti üsna heas vormis," sõnas Fisher.

"Mul on hea meel, et ta vedama asus. Viimase ringi tagumisel sirgel üritasin temast mööduda, aga ta kestis ära ja seetõttu andsin viimasel 50 meetril endast kõik."

Pisut enam kui tund aega hiljem purunes maailmarekord ka miilijooksus. Sellega sai hakkama samuti USA jooksja Yared Nuguse, kes jooksis välja aja 3.46,63. Senine tipptulemus oli 2019. aastast etiooplase Yomif Kejelcha nimel (3.47,01).

Ka siin sai teinegi mees senisest maailmarekordist jagu, sest miili tänavajooksu maailmameister Hobbs Kessler (USA) lõpetas tulemusega 3.46,90. Vaid loetud tunnid enne võistlust oli oma loobumisest teatanud britist 1500 meetri maailmameister ja Pariisi olümpiahõbe Josh Kerr.