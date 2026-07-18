Teemantliiga etapil sündis miilijooksu maailmarekord

Sellega ületas 28-aastane šotlane enam kui 27 aastat marokolase Hicham El Guerrouji nimel püsinud senise rekordi 47 sajandikuga ja viis selle uude sekundisse.

Kerri järel lõpetasid esikolmikus veel ameeriklane Yared Nuguse (3.45,69) ja isikliku rekordi 3.46,73 püstitanud kaasmaalane Jake Heyward.

Kerr tuli 2023. aastal Budapestis 1500 meetri jooksu maailmameistriks. 2021. aastal sai ta Tokyo olümpial sel distantsil pronksi ja tunamullu Pariisis hõbeda.

Lisaks on ta kahekordne Euroopa sisemeister 3000 meetris.