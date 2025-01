Nazarov: varem olin talvel aeglasem ja siis on ka pinge sees olnud

Eesti esisprinter Karl Erik Nazarov on kahe tiitlivõistlusega sisehooaega paljulubavalt alustanud. Selliseid tulemusi nagu pühapäevane võiduaeg 6,65 pole ta eelmistel aastatel nii vara - juba jaanuarikuus - jooksnud.

Eesti rekord, mille Nazarov jooksis kolm aastat tagasi sise-MM-il, on täpselt kümnendiku võrra parem. "Üldiselt mul need talved algavad suhteliselt aeglaselt, see talv on juba kiirem olnud. Olen targemalt valmistunud ka: eelmised talved on olnud aeglased ja siis on olnud ka pinge sees, et millal ajad paremaks lähevad. See talv olen võtnud eesmärgiks igal võistlusel sammuke paremaks minna ja siis juba tiitlivõistlustel olla väga heas vormis," selgitas Nazarov ERR-ile.

Ann Marii Kivikas on 60 meetri jooksu isiklikku rekordit sel talvel parandanud lausa 15 sajandiku võrra. Pühapäeval joostud rekordiga 7,31 jagab ta nüüd Eesti kõigi aegade edetabelis neljandat kohta. Õilme Võrole kuuluvast Eesti rekordist lahutab veel seitse sajandikku. "Pigem on väga suur üllatus, et olen sel hooajal nii suure sammu edasi teinud. Põhjus võib olla täkkesse läinud ettevalmistuses, selle üle saab väga rahul olla," kommenteeris ta.

Täpselt nädal aega tagasi Luksemburgis 800 meetri jooksu Eesti lühiraja rekordit rohkem kui kahe sekundiga parandanud Uku Renek Kronbergs vormistas pühapäeval koduste konkurentide ees kindla võidu ajaga 1.51. Äsjajoostud rekord 1.46,84, mis praegu Euroopa hooaja edetabeli kaheksas tulemus, noormeest ennast ei üllatanud.

"Rekordiparandus ei olnud suur, mul oli eelnevalt väljas joostud 1.47,24 ja praegu olid Luksemburgis head tingimused. Ma ei ütleks, et see oleks mingi julm hüpe olnud," sõnas ta. Veel üks sama hea jooks lähinädalatel tagaks tõenäoliselt pääsu ka Euroopa sisemeistrivõistlustele.