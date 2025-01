Rannula Tartu Ülikooli võidust: las see siis tekitab elevust

Kalev/Cramo juhtis suurema osa mängust, aga otsustavatel hetkedel mängis Tartu Ülikool võõrsil valitseva Eesti meistri üle ning teenis 84:79 võidu.

"Kaevasime terve mängu omale auku. Esimesel poolajal kontrollisime mängu, kaitse poole peal saime oma tahtmise peale suruda. Aga lauavõitlus, kus andsime neile nii palju kordusvõimalusi ja pallikaotused ja lollid otsused rünnakul. Kuue- kuni kaheksapunktise edu pealt läksime lohakaks ja hoidsime neid mängus," rääkis Cramo peatreener Heiko Rannula ERR-ile.

Cramo mängis alles kaks päeva tagasi Kreekas FIBA Euroopa karikasarja mängu, aga Rannula sõnul seda vabanduseks tuua ei saa. "Reisiväsimuse taha kindlasti ei poe," sõnas ta.

"Ütlesin poistele ka, et see on arusaadav, et pole maksimaalne valmisolek füüsiliselt ja vaimselt. Aga see pole vabandus," lisas ta. "Meil on piisavalt pikk pink, peame ikkagi sellised keskmised asjad korrektselt ära tegema. Lagunemine hakkab pigem peas pihta, mingid mängijad otsisid enesekindlust täna ja mingitel mängijatel keskendumine kõigub liiga palju."

"Meil on siit palju õppida," lisas Rannula.

Tartu Ülikool jättis ise selja taha keerulise nädala, kui sai eurosarjas 49-punktilise kaotuse ja siis TalTech/Alexelalt 27-punktilise kaotuse. Lisaks pidi klubi hüvasti jätma oma mängujuhiga. "Kellelgi pole lihtsad ajad," ütles Rannula.

"Ma ei ole lõpuni nõus kohtunike otsustega, ühtedel meestel lubati rohkem teha kätega ja füüsilisemalt mängida kui teistel, aga oleks pidanud ise ka nahaalsemad olema," lisas ta.

Tartu Ülikooli võit oli sedavõrd märkimisväärsem, et viimati alistati Kalev/Cramo 2023. aasta kevadel. "Meie võtame seda mängu ühte moodi, publiku jaoks või üldsuse jaoks oli see suur mäng ja tekitab kindlasti elevust. Las ta siis tekitab," lõpetas Rannula.