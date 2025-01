Kalev/Cramo alistanud Kuusmaa: me ei ole veel oma rütmis

Kalev/Cramo juhtis suurema osa mängust, aga otsustavatel hetkedel mängis Tartu Ülikool võõrsil valitseva Eesti meistri üle ning teenis 84:79 võidu. Viimati alistas Tartu Ülikool rivaali 2023. aasta kevadel, kui teenis ühisliigas pronksi.

"Peegelpilt esimesele mängule - Tartu juhtis terve mängu, andis lõpu ära. Täna oli vastupidi," ütles Tartu Ülikooli peatreener Aivar Kuusmaa ERR-ile.

Tartu klubi sai 7. jaanuaril Põhja-Euroopa liigas Rumeenia klubilt 49-punktilise kaotuse, neli päeva hiljem teenis TalTech/Alexela nende vastu 27-punktilise võidu.

"Võib-olla see TalTechi mäng tegi meile väikese äratuse. Pärnuga olime okeid, täna olime väga võitluslikud. Lasti hästi füüsilist mängu mängida ja arvan, et mängijad väärisid seda võitu," lisas juhendaja. "Palju pole vaja teha, [mängijad] peaks ise aru saama, et päris nii ei saa," ütles Kuusmaa.

Aasta alguses jäi Tartu Ülikool ilma oma mängujuhist Mason Bourcierist, kes sai isaks ning otsustas kodumaale Kanadasse naasta. "Kui sul jaanuari algul võetakse võistkonna aju ära, siis seda kohe taastada oli raske. Praegu oleme Jamiri (Harris - toim) mängurütmi saanud, et ta ei mängiks üksi, vaid meil on võistkond," rääkis Kuusmaa.

"Loomulikult otsime veel üht playmaker'it juurde ja kui leiame okei venna, siis saame oma rütmi tagasi. See ei ole veel meie rütm, ma ütlen," lõpetas juhendaja.