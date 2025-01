Cavaliers teenis 12. järjestikuse võidu, Edwards pani Magicu mehe postrile

Päev varem läänekonverentsi liidri Oklahoma City Thunderi 15-mängulise võiduseeria lõpetanud Cavaliers jäi kodupubliku ees Toronto vastu tagaajaja rolli ning langes nii teisel kui kolmandal veerandil enam kui kümnepunktilisse kaotusseisu.

Tänavuse hooaja kõige võidukam klubi näitas otsustaval veerandil aga taaskord klassi, kui võitis veerandi 11 punktiga, vormistades 132:126 (27:33, 34:28, 37:42, 34:23) võidu.

Darius Garlnad tõi võitjatele 40 punkti, mis on noore tagamängija hooaja suurim punktisaak. Lisaks jagas Garland üheksa korvisöötu. Evan Mobley ja Jarrett Allen kontrollisid korvialust: Mobley skooris 21 punkti ja haaras 11 lauapalli, Alleni saldole jäi 18 punkti ja 15 lauda. Scottie Barnes viskas Toronto eest 24 punkti ning lisas kümme lauapalli ja kaheksa resultatiivest söötu.

Cavaliers on sel hooajal võitnud 33 mängu ja kaotanud vaid neli. Nende edu idakonverentsis teisel kohal oleva tiitlikaitsja Boston Celticsi ees on kuus mängu, läänekonverentsi liider Thunder on võitnud 30 kohtumist. Raptors on play-off'i pildist sisuliselt väljas, Kanada klubi on 38 mängus võidu teeninud vaid kaheksal korral.

Minnesota asus võõrsil Orlando Magicu vastu varakult juhtima ning dikteeris mängutempot kogu mängu vältel, aga näitas otsustaval veerandil Magicule koha kätte, kui saavutas 24-punktilise edu. Kohtumise lõpuks oli tablool Timberwolvesi 104:89 (29:18, 23:21, 26:23, 26:27) võit.

Julius Randle viskas võidumängus 23 punkti ja lisas kümme lauapalli, kaksikduubliga sai hakkama ka keskmängija Rudy Gobert, kes kogus kümme silma ja 12 lauda. Kokku jõudsid kahekohalise punktisummani viis Timberwolvesi mängijat.

Nende hulka kuulus ka 21 punkti visanud Anthony Edwards, kes sai kolmandal veerandil hakkama järjekordse efektse pealtpanekuga. USA koondislane murdis vasakult läbi ja kerkis õhku, Anthony Black tuli talle küll vastu, aga Magicu tagamehel polnud võimalustki ja Edwards pani ta vingelt postrile.

Teised tulemused:

Detroit Pistons - Golden State Warriors 104:107

Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers 117:111

Memphis Grizzlies - Houston Rockets 115:119

Phoenix Suns - Atlanta Hawks 123:115

Utah Jazz - Miami Heat 92:97