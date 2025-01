Hiigelpõlengud on seisanud ka Los Angelese spordielu

Vähemalt viie inimese elu nõudnud Los Angelese ajaloo kõige laastavamad põlengud on hävitanud hulgaliselt maju nii Malibus kui Altadenas ning ähvardavad nüüd filmitööstust ja ka kuulsat Hollywoodi silti, evakueeritud on üle 160 000 inimese. Kustutustöid raskendavad tormituuled.

Neljapäeval lükkas korvpalliliiga NBA edasi õhtuks kavas olnud Los Angeles Lakersi ja Charlotte Hornetsi vahelise mängu. "Kogu NBA perekond toetab Los Angelese kogukonda raskel ajal. Oleme tänulikud tuhandetele kohalikele tuletõrjujatele, kes on näidanud erakordset julgust," kirjutas NBA teates.

Juba päev varem lükati edasi hokimeeskondade Los Angeles Kingsi ja Calgary Flamesi kolmapäevane kohtumine; ameerika jalgpalli profiliiga NFL teatas kolmapäeval, et Los Angeles Ramsi ja Minnesota Vikingsi kohtumine leiab küll esmaspäeval aset, aga viiakse ilmselt üle Arizona Cardinalsi kodustaadionile. Edasi on lükatud ka NCAA kõrgeima divisjoni korvpallimänge.

Korvpallitäht Kawhi Leonard lahkus Los Angeles Clippersi juurest, et aidata Palisadesis evakueeritud perekonnaliikmeid, aastatel 1996-2004 kümme olümpiamedalit - teiste seas viis kulda - võitnud ujuja Gary Halli kodu põles maha ning muu vara seas hävisid ka kõik tema medalid.

"Mõtlesin küll medalitele, aga mul polnud aega, et neid kaasa võtta. Kõik põles maha. Need on midagi, milleta saan hakkama: kõik on vaid asjad. Alustan raske tööga nullist, sest mida muud saan teha?" küsis viiekordne olümpiavõitja retooriliselt.