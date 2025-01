Dakaril katkestama pidanud Loeb: korraldajate otsusega on raske nõustuda

Loeb ja tema kaassõitja Fabian Lurquin (Dacia Sandriders) rullusid kolmandal kiiruskatsel üle katuse, aga kumbki mees viga ei saa ja pärast 50 minutit olid nad taas rajal. Pärast katse lõppu tuvastati aga, et auto oli piisavalt karmilt kannatada saanud ning Loeb ja Lurquin pidid ralli katki jätma.

Dacia Sandridersi võistkond vaidlustas otsuse, aga rallimehed kolmapäeval starti minna ei saanud. "Üpris masendav, et pidime Jeddah'sse tagasi sõitma ja ei saa praegu autos olla ning võidelda. Eriti arvestades, et veel on nii palju aega kohtade eest võidelda! Me polnud veel midagi kaotanud, olime liidritest tunni ja 15 minuti kaugusel. Jah, oleksime kaugemalt alustanud, aga võimalusi veel oli. Kahjuks läks nii..." ütles Loeb portaalile DirtFish.

"Ausalt öeldes olen meie õnnetuse osas sõnatu. Me ei surunud liialt, sattusime lihtsalt halba kohta. Seal ei olnud enam võimalik olukorda päästa ka. Sellised asjad juhtuvad, aga ega see teadmine asja kergemaks ei tee," lisas rallilegend.

Loebi sõnul oleks võistkond saanud korraldajatele tõestada, et auto ei olnud tegelikult niivõrd kahjustatud. "Korraldajate otsust on raske seedida. See on frustreeriv ja pettumustvalmistav, sest minu arust ei olnud nende põhjendused piisavad," ütles prantslane.

"Turvalisus on muidugi väga oluline, saan sellest aru. Aga see joon, mille nad tõmbasid, ei sobi sellele alale, kus me sõidame ekstreemsetes tingimustes rallit. Meie võistkond pakkus tõendeid, et auto turvapuur oli veel soliidne ja ma usaldan neid täielikult. Visuaalselt oli samuti näha, et oleksime autos turvaliselt edasi istunud. Väga keeruline on selle otsusega leppida," lisas Loeb, kes pole üheksal katsel kordagi Dakari rallil võidutsenud. 50-aastane prantslane on kolmel korral teisena lõpetanud.

Lisaks Loebile lõppes Dakari ralli varakult ka Hispaania rallimehe Carlos Sainzi jaoks, kui hispaanlane maratonkatse esimesel päeval oma Ford Raptori üle katuse pööras.