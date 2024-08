Red Bulli spordidirektorist saab Audi F1 võistkonna tiimipealik

Wheatley on Red Bulli võistkonnas töötanud pea 20 aastat ning saanud selle aja jooksul organisatsioonis töötades saanud oluliseks vanemfiguuriks. Lisaks on ta olulist rolli mänginud ka 13 maailmameistrivõistluse võitmisel.

"See on olnud pikk ja edukas suhe Jonathaniga, see kestes üle 18 aasta," ütles Red Bulli juht Christian Horner.

"Tema panus kuute võistkondlikku MM-tiitlisse ja seitsmesse sõitja meistritiitlisse, esmalt meeskonnajuhina ja hiljem spordidirektorina, jääb igavesti meie meeskonna ajalukku," lisas Horner.

Red Bull teatas, et Wheatley jääb oma ametikohale kuni 2024. aasta hooaja lõpuni.