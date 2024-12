Verstappen saab isaks, fännid spekuleerivad karjääri lõpetamisest

27-aastane Verstappen kindlustas neljanda järjestikuse MM-tiitli kaks nädalat tagasi Las Vegases ning teatas reedel, et ootab koos elukaaslase Kelly Piquet'ga last. 35-aastane Piquet elas eelnevalt koos venelasest vormelisõitja Daniil Kvjatiga ning kasvatab tütart Penelopet; Verstappeni ja Piquet' tuleva lapse vanaisadeks on endised F1 sõitjad Jos Verstappen ja Nelson Piquet.

Verstappen on juba varem rääkinud, et ei kavatse tegevsõitjana kaua jätkata ning eelnevalt on spekuleeritud, et hollandlane lahkub vormel-1 sarjast oma lepingu lõppedes 2028. aastal. Verstappeni reedene teade on spordimeedia ja vormelifännid pannud rääkima jutte, et neljakordne maailmameister teatab karjääri lõpetamisest ning perekonnale keskendumisest juba sel nädalavahetusel hooaja viimasel etapil Abu Dhabis.

Küll oleks loogilisem, et hollandlane lahkub F1 sarjast koos oma koduvõistlusega ehk pärast 2026. aasta hooaega.

"Olen võimeline F1-s jätkama, aga tahan teha ka muid asju, et elu täiel rinnal nautida. Mu eesmärk oleks võita kaheksa MM-tiitlit: see oleks suurepärane, aga tegelikult ebavajalik," rääkis Verstappen hiljuti lõpetamismõtteid mõlgutades. "Tahaksin elus teha palju muid asju, näiteks keskenduda perekonnale. Juba praegu on päevi, kui mu vanemad mulle helistavad ja pean neile ütlema, et helistan hiljem tagasi. Tean, et tuleb päev, kui nad mulle enam ei helista, sest neid pole. Sellised hetked panevad mind tundma, et ma ei saa ainult sõitmisele keskenduda," sõnas hollandlane.