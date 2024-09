Legendaarne vormeliinsener liitus Aston Martini võistkonnaga

Ambitsioonikas Aston Martini vormelivõistkond teatas teisipäeval, et on löönud käed Adrian Neweyga, keda peetakse üheks aegade parimaks inseneriks.

65-aastasest Neweyst sai ühtlasi Aston Martini osanik ning BBC kirjutas, et tema viie aasta pikkuse lepingu koguväärtus võistkonna tehnilise partnerina on 30 miljonit naelsterlingut ehk umbes 35,5 miljonit eurot.

Inglismaal sündinud Newey on oma karjääri jooksul töötanud nii vormel-1 sarjas kui IndyCaris. Teda peetakse laialdaselt üheks parimaks inseneriks vormelispordi ajaloos, olles kolme erineva võistkonnaga võitnud kokku 12 tootjate tiitlit. 2006. aastal liitus ta Red Bulli võistkonnaga, Newey disainitud võistlusmasin tuli Sebastian Vetteli juhtimisel neljal järjestikusel hooajal maailmameistriks, lisaks on Newey ka viimasel kolmel aastal sarja valitseja Max Verstappeni auto looja.

Eelmisel hooajal võitis Verstappen 22 etapist 19, kaks etapivõitu teenis veel tiimikaaslane Sergio Perez. See tegi RB19 platvormi Red Bulli autost kõige võidukama vormeli ajaloos. Ka selle peainsener oli Newey.

65-aastane britt ütles, et tema peamine põhjus liitumiseks oli omanik Lawrence Stroll, kelle ülevõtmise järel 2021. aastal naasis võistkond sarja ning on seejärel tublisti võistkonda tugevdama hakanud. Esialgu sõitsid Aston Martini eest Vettel ja Strolli poeg Lance, 2022. aastal asendas karjääri lõpetanud Vettelit Fernando Alonso.

Stroll ehitas võistkonnale Silverstone'i ringrajale uue baasi ning on teinud veel mitu suurt investeeringut. "Lawrence on teinud otsuse, et loob maailma parima tiimi. Ta on ainus omanik, kes sellises koguses aktiivselt spordiga tegeleb," sõnas Newey. "Aston Martinil on paigas põhilised taristuelemendid, et MM-tiitli nimel võistelda. Nad on loonud suurepärase keskkonna, kus töötada."

Stroll ütles, et Newey võistkonda toomine on suurim asi, mida Aston Martin pärast sarja naasmist teinud on. "Kohe kui ta saadaval oli, teadsime, et peame selle ära tegema. Adrian sai koheselt aru, mida siin teha tahame. Me oleme eesmärgi peal väljas, tema ka," sõnas tiimiomanik.

Aston Martini tehniline direktor on Dan Fallows, kes töötas koos Neweyga Red Bullis 15 aastat. Endine Mercedese mootorispetsialis Andy Cowell liitub Aston Martini projektiga oktoobrist, lisaks liitub võistkonnaga järgmisel aastal ka endine Ferrari kerede tehniline direktor Enrico Cardile.