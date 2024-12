Uue hingamise leidnud Tribuntsov: ma ei ole jõudnud oma laeni

Septembris 30-aastaseks saanud Tribuntsov püstitas äsja lõppenud lühiraja maailmameistrivõistlustel sprindidistantsidel kolm uut rekordit ning jõudis 100 meetri selilidistantsil ka maailma 16 tugevaima mehe hulka. Seejuures lõi 2019. aastal Tribuntsov suurele ujumisele käega, põhjuseks nii õlavalu kui kuus aastat kestnud paigalseis.

"Ma arvan, et mul oli see vajalik, et süttiks jälle see tuli enda sees, et ma tahan seda teha. See vastu tahtmist tegemine, vingumise peale ja kui ise ei taha. See on mõttetu, sellest ei tule midagi. See paus oli vajalik, sellest kasvas isu, ma nägin, kui kiiresti ujuti ja ma tahtsin olla sama kiire ja siiamaani see leek põleb," selgitas Tribuntsov.

Tribuntsovi suurde sporti tagasi tagasi tulemises mängis rolli kaks komponenti. Esiteks Martti Aljandiga sõlmitud kihlvedu ning teiseks kolme aastaga tekkinud nälg adrenaliini ja võistlemise järele.

"Selleks, et mul elu oleks veel huvitav ja et mulle meeldiks igal hommikul voodist üles tulla, ma pean veel ujuma. Martti Aljand tegi mulle kihlveo, mille ma kaotasin ja olin valiku ees – kas teen täispika Ironmani või esindan Kalevi Ujumiskooli kaks aastat. Ironmani mehi ma väga austan, sest sellist asja mina teha ei suuda. Ma otsustasin, et ma ujun ja see mulle alati meeldib. Halvasti mulle ujuda ei meeldi nii et treenisin pisut. Kohe esimesel võistlusel ujusin ka Eesti rekordi ja siis tuli Toni [Meijel] ja ütles, et proovime."

2028. olümpiamängude põhialaks on ameeriklaste jaoks just ujumine. Kuna Los Angelese ujumisprogrammi soovitakse täiendada enamate sprindidistantsidega, on see Tribuntsovile ja tema treenerile Toni Meijelile suureks motivatsiooniks.

"Ma arvan, et mul on veel kõvasti varu. 50-s on näide, et lähen meestega välja võrdselt, kes ujuvad 22,50, aga tagasi ei jõua veel tulla. Seda kõike annab veel parandada. Ma arvan, et mul on veel varu sees ja ma ei ole jõudnud oma laeni. See motiveerib mind. Ma tahaks olla selline Eesti ujuja, keda noored vaatavad, et ta sai veel nii vanalt veel teha ja äkki ma tahan ka. Äkki see hoiab veel Eesti ujumist kaua elus."

Lühikeses ja pikas basseinis kuulub Ralf Tribuntsovile individuaalselt üheksa Eesti rahvusrekordit.