Toni Meijel: Eesti ujumine elab praegu häid aegu

Tribuntsov ja Zaitsev on viimastel kuudel treeninud uue treeneri Toni Meijeli käe all. Juhendaja sõnul on senised ujumised MM-il näidanud, et mõlemad on heas hoos. Laupäeval hüppavad Tribuntsov ja Zaitsev vette 50 meetri kroolis.

"Ralf on juba püstitanud mitu Eesti rekordit ja Daniel on rekordilähedasi tulemusi näidanud. Kahjuks oli mõlemal poolfinaalis väike ebaõnnestumine, et sinna taha jäi päris palju. Ei saa lubada, et finaalikohad, aga korralikud tulemused kindlasti. Homme (laupäeval - toim) on mõlemad suutelised Eesti rekordit (21,22) ületama. Eks neil on omavahel ka väike duell ja loodetavasti annab see neile hoogu juurde. Nad tahavad rohkemat kui seni on saanud. Kindlasti on neil nälg suur ja nad lähevad panema. Ma arvan, et tuleb põnev hommik," rääkis Meijel ERR-ile.

30-aastane Tribuntsov naasis tunamullu nelja-aastase pausi järel tippsporti. Meijeli arvates on pikk paus kasuks tulnud. "Tundub, et see väike paus, mis tal vahepeal oli, aitas asjad paika saada. Ta on kõik muud asjad kõrvale jätnud ja keskendub ainult ujumisele. Kindlasti peab ära märkima, et ta pere väga toetab teda, tal on väga hea taustatiim ja sellise mehega on väga tore koos töötada. 30 pole mingi vanus, vaid see on alles algus."

Toni Meijel ja Ralf Tribuntsov. Autor/allikas: Dmitrij Shestakov

Meijeli pikemad plaanid Tribuntsovi ja Zaitseviga on seotud Los Angelese olümpiamängudega. "Täna on ujumiskogukonnas väga suur ootus, et olümpiale tulevad kõik 50 meetri stiilid. See annab ka sprinteritele võimaluse ennast näidata. Täna on kõikidel tiitlivõistlustel kõik stiilid 50-sed, loodetavasti olümpial ka, aga kui seda ei tule, siis sihivad mõlemad krooli 50 distantsi. Nii Ralf kui ka Daniel keskenduvad ainult 50-stele."

Reedel 27. sünnipäeva tähistav Zaitsev kaalus suvel karjääri lõpetamist. "Daniel oli pärast pika raja EM-i kahtlev, kas jätkab või mitte. Me panime plaanid paika ja nüüdseks on ta minuga üheksa nädalat treeninud. Tal on samuti väga hea taustatiim olemas, siit on nüüd ainult vaja edasi minna. Oleme otsustanud, et keskendume ainult 50-stele. See on see distants, kus ta peab oma asjad ära tegema. Ta ise usub sellesse ja on selleks valmis."

17-aastane Eneli Jefimova rõõmustas neljapäeval Eesti ujumiskogukonda 100 meetri rinnulis teenitud pronksmedaliga. Suvel krooniti ta samal alal pikas basseinis Euroopa meistriks.

"Meil on viimastel aastatel olnud tiitlivõistlustel asja ka õhtusesse programmi. See on väga hea ja loodetavasti innustab see ka teisi Eesti noori ujumise või üldse spordiga tegelema. Kõik on võimalik. Seda väikese riigi juttu enam pole vaja kuskil rääkida. Meil on olemas sportlased, teadlased ja treenerid. Kui baasid jõuaksid järgi, siis suudaksime ka pikas basseinis asja teha, täna jääme veel pigem lühikese peale. Eneli ja Henry (treener Henry Hein - toim) on näidanud, et kõik on võimalik. Me suudame suurtele vastu hakata ja eile tuli Eesti läbi aegade esimene lühiraja MM-medal. See on suur asi. Eesti ujumine elab praegu häid aegu."

Eneli Jefimova ja Henry Hein Autor/allikas: Karli Saul

Jefimova MM-medali teeb erilisemaks tõsiasi, et Budapestis on kohal kogu maailma paremik. "Naiste rinnulis on kõik kohal, nii Euroopa kui ka maailma tipud. See tase annab medalile väärtust juurde. Enelil oli heitlik sügis, aga pärast olümpiat juba järgmine tipphetk. See on midagi erilist ja seda võiks väärtustada."

Meijeli hinnangul on kogu võistlus väga kõrgetasemeline. "See on ammu teada, et Budapestis on üks maailma parimaid basseine ja ungarlased on väga head korraldajad. Ujumine on siin riigis üks põhilistest spordialadest ja see tase siin on ikkagi mega. Mõned minutid enne meie intervjuud sündis Gretchen Walshi poolt uus maailmarekord. Ma arvan, et ta ujub täna õhtul ja homme veelgi kiiremini. Kui paar päeva enne võistlust selgus, et siia tulevad ka Venemaa ja Valgevene sportlased, siis oli teada, et tuleb kõva andmine. Mõned üksikud tipud on puudu, aga koorekiht on kohal."