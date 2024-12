Kregor Zirk: medal oleks väga ilus lõppakord olnud

Zirk hüppas neljapäeva hommikul vette 200 meetri liblikujumises, kus ta püstitas uue Eesti rekordi 1.50,39 ja pääses edasi finaali paremuselt kolmanda ajaga. Õhtuses finaalis tuli ta ajaga 1.50,72 kuuendaks.

"Ütleme nii, et aeg oli üpriski sarnane hommikule. Hommikune ujumine oli ideaalne, ega ma väga midagi parandada ei osanudki. Õhtul paljud asjad kuidagi ei klappinud nii hästi kui hommikul ja võib-olla oli fookus natukene paigast ära," alustas Zirk.

"Võrreldes hommikuga ma väga palju aeglasem ei olnud, aga kindlasti tuli raskemalt. Selles suhtes väga vahet ei ole, kas oled neljas või kuues, medali toonud aeg oli ikka väga kiire. Nii et otseselt midagi põdeda ei ole."

Zirk märkis, et tal oli finaali jõudmise üle väga hea meel, kuid medal oleks tuju veelgi tõstnud. "Ma olen väga õnnelik selle üle, et finaali sain. Muidugi oleks medal väga ilus lõppakord olnud, aga teadsin, et selle jaoks tuleb umbes sekundi võrra hommikust kiiremini ujuda. Lõpuks tuli välja, et läks veel kiiremat aega vaja. Selles suhtes lõpp hea, kõik hea."