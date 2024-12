Esimese MM-medali jahil Jefimova: tahan finaalis veel paremini ujuda

"Mul on jällegi mingisugune mäluauk, aga tunne oli palju parem kui hommikul," sõnas Jefimova õhtust poolfinaali kommenteerides. "Aeg ka palju kiirem, sellega võib päris rahule jääda, aga ujumist peab uuesti vaatama: finiš vist ei klappinud," tõdes ta.

Jefimova kinnitas, et poolfinaali põhieesmärk oli ikkagi jõuda neljapäevasesse finaali ning seal endast kõik välja panna. Hommikul toimunud eelujumises läbis ta neli basseinipikkust ajaga 1.04,34. "Aegade mõttes ikka väga erinevad ujumised. Mul oli jälle enne starti natuke halb olla. Ma ei tea, mis see on; see ei seganud mind, olen vist ära harjunud. Võin ujumisega väga rahule jääda," kinnitas Jefimova.

Poolfinaalide kiireim oli ülikindlalt 20-aastane hiinlanna Tang Qianting, kes sai Jefimova ujumises kirja aja 1.02,37 ehk kaotas vaid ühe sajandikuga Ruta Meilutyte ja Alia Atkinsoni nimel olevale lühiraja maailmarekordile. Väga tugev on ka ameeriklanna Lilly King, aga pronksi nimel võib neljapäeval Jefimova osalusel oodata põnev võitlus.

"Nägin teda tegelikult ainult 50 meetri pöördes. Seal nägin, et keegi on ikka väga ees ja jäin korraks mõtlema, et kes see on. Tal jäi üks sajandik maailmarekordist puudu, see on ikka väga kõva tulemus. Ta on praegu meist kõigist kindlasti üle, aga homme võivad kõik palju kiiremini ujuda. Siin on väga võrdne konkurents," ütles seitsmekordne juunioride Euroopa meister.

Kuigi Jefimova krooniti mullu Otopenis sel distantsil lühirajaujumise Euroopa meistriks ja lisas tänavu auhinnakappi Euroopa meistritiitli ka pikas basseinis, siis täiskasvanute maailmameistrivõistlustelt eestlannal veel medalit ei ole. Kas see võiks neljapäeval olla eesmärgiks? "Ma ei julge praegu veel midagi sellist öelda! Arutame veel treeneriga ja kindlasti tahan paremini ujuda kui täna. Loodetavasti jäi [varu sisse], praegu finiš ei klappinud ja homme peab ikka rohkem pingutama," sõnas mullune juunioride maailmameister.