Böckler ERR-ile: meile tehti individuaalse meisterlikkusega ära

Kalev/Cramo alustas Tondiraba jäähallis toimunud mängus hästi ning saavutas avaveerandil kümnepunktilise edu, kuid PAOK kustutas selle ning poolajale mindi võõrustaja 42:39 eduseisul. Teine poolaeg möödus tasavägiselt, kuid Kreeka klubi tegi otsustaval veerandil võimsa 16:0 spurdi ning realiseeris 79:71 võidu.

"Teadsime seda, et keeruliseks läheb täna. Neil on hästi palju ameeriklastele rõhutud korvpalli, individuaaloskustele. Põhilik eesmärk oli saada ameeriklastega hakkama," ütles 12 punkti visanud Leemet Böckler ERR-ile. "Uskusime, et suudame mängus püsida, aga vahepeal läks käest ära ja ei saanud nende individuaalse meisterlikkusega hakkama."

Cramo mängis ilma laupäeval põlve vigastanud Hugo Toomita ja sai avapoolaja lõpus veel ühe hoobi, kui tagamees Kasper Suurorg läbimurdel libises ja koheselt paremast põlvest kinni haaras.

"Nii Kasper kui Hugo on mängijad, kes toovad meile energiat juurde. Neil on küll omad rollid, aga nad on oma rollides väga osavad ja kui neid ei ole, siis on suur puudus," ütles Böckler.

Lisaks Kalev/Cramole ja PAOK-ile kuuluvad M-alagruppi veel rumeenlaste Oradea ning prantslaste Dijon. Oradea teenis kolmapäeval alagrupi teises mängus Dijoni üle kindla 98:77 võidu, alagrupist pääsevad edasi kaks parimat.

"Tuleb paremini mänguks valmistuda. Suures plaanis ei tundu kriisi olevat, läksime selle mänguga alt ja lootused olid suuremad. Päev-päevalt tuleb paremaks saada ja harjutada, kui osad mehed väljas on. Peame leidma viisi, kuidas neid asendada nii kaua kui neid ei ole," ütles Böckler.

Cramo jätkab FIBA Euroopa karikasarja 11. detsembril, kui võõrsil minnakse vastamisi Dijoniga.