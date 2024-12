NBA karikaturniiril selgusid kõik veerandfinalistid

Idakonverentsi meeskondadest esimesena kaheksa parema hulka jõudnud Atlanta Hawksiga liitusid kolmapäeval Milwaukee Bucks, New York Knicks ja Orlando Magic.

Bucks alistas ida B-grupi viimases voorus võõrsil Detroit Pistonsi 128:107 (36:31, 42:28, 32:29, 18:19) ning kindlustas sellega alagrupi võidu. Võitjate vägesid vedasid Giannis Antetokounmpo ja Damian Lillard, kes tõid vastavalt 28 ja 27 punkti. Antetokounmpo arvele kogunes ka kaheksa korvisöötu ja seitse lauapalli.

A-grupi võitjaks tuli New York Knicks, kes sai kodusaalis 121:106 (36:27, 35:24, 35:24, 15:31) jagu Orlando Magicust. Karl-Anthony Towns viskas Knicksi parimana 23 punkti ja hankis 15 lauapalli, Jalen Brunson lisas 21 silma ning Josh Hart sooritas kolmikduubli 11 punkti, 10 resultatiivse söödu ja 13 lauapalliga.

Kaotusest hoolimata tagas Magic parima teise koha meeskonnana edasipääsu veerandfinaali.

Läänekonverentsi meeskondadest olid juba varem pileti veerandfinaali lunastanud Houston Rockets ja Golden State Warriors. Kolmapäeval teenisid pileti Dallas Mavericks ja Oklahoma City Thunder.

Mavericks alistas C-grupis Luka Doncici suurepärase esituse toel Memphis Grizzliesi 121:116 (25:26, 35:31, 22:38, 39:21). Doncic lõpetas kohtumise 37 punkti, 12 lauapalli, nelja korvisöödu ja nelja vaheltlõikega. Teda toetasid P.J. Washington ja Derek Lively, kes panustasid vastavalt 18 ja 17 punktiga.

Thunder suutis B-grupis Utah Jazzist üle olla numbritega 133:106 (32:25, 30:25, 40:25, 31:31). Jalen Williams tõi võitjatele 28 ning Shai Gilgeous-Alexander 26 silma.

10. ja 11. detsembril peetavates veerandfinaalides lähevad omavahel vastamisi Bucks - Magic, Knicks - Hawks, Thunder - Mavericks ning Rockets - Warriors. Karikaturniiri võitja selgub 17. detsembril Las Vegases.

Teised tulemused:

Los Angeles Clippers - Portland Trail Blazers 127:105

Denver Nuggets - Golden State Warriors 119:115

Sacramento Kings - Houston Rockets 120:111

Phoenix Suns - San Antonio Spurs 104:93

Toronto Raptors - Indiana Pacers 122:111

Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 104:110

Cleveland Cavaliers - Washington Capitals 118:87

