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Veesaare koduklubi viskas esimese veerandajaga vaid kaks punkti

Korvpall
Henri Veesaar
Henri Veesaar Autor/allikas: Atlanta Hawks
Korvpall

Henri Veesaar ja tema koduklubi Hawks püüdsid edasipääsu NBA suveliiga poolfinaali, kuid pidid tunnistama kaotust Memphis Grizzliesele seisuga 64:96.

Memphis püstitas ülekaalukas mängus rekordi, kui hoidis Atlanta avaveerandajal vaid kahe punkti peal ja viskas samal ajal ise 32 punkti. Grizzlies tabas avaveerandajal väljakult 17 viskest 13, Hawks aga 13 viskest vaid ühe.

Veesaar alustas kohtumist algkoosseisus ning 20 minutiga jäi tema arvele viis punkti, kolm lauapalli ning kuus viga.

See ülekaalukas võit tagab Memphisele koha suveliiga play-off'is. Atlanta jäi napilt sellest ilma. Lisaks Memphisele pääsesid suveliigas poolfinaali Los Angeles Lakers, Houston Rockets ja Golden State Warriors.

Toimetaja: Lisette Holst

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