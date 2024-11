Leedu oli võimsa mängu teinud makedoonlasega hädas, aga kindlustas EM-koha

Kodupubliku silme all avapoolaja kolme punktiga kaotanud Leedu alustas otsustavat kümmet minutit vaid 64:62 eduseisus, aga võitis viimase veerandaja lõpuks ülikindlalt 30:10.

Et neljases alagrupis on Poola ühe korraldajariigina juba koha EM-ile taganud, vajas Leedu finaalturniiri pileti tagamiseks vaid Eesti või Põhja-Makedoonia edestamist ning teise võiduga Balkani koondise üle see pühapäeval ka saavutati.

Gytis Radzevicius kogus viskeid 58-protsendiliselt tabanud Leedu kasuks 18 punkti ja võttis 11 lauapalli, Azuolas Tubelis lisas 14 ja Eimantas Bendzius 15 punkti. Põhja-Makedooniat hoidis kaua vee peal ülivõimsa mängu teinud Nenad Dimitrijevic, kes tabas väljakult 30 viskest 16 (kaugvisked 7/15) ning lõpetas kohtumise 43 punktiga.

Edasipääsu tagas pühapäeval ka Serbia, kes alistas Taani 98:51 ja on G-alagrupis võitnud kõik neli mängu. Aleksa Avramovic viskas 18 ja Borisa Simanic 12 punkti. Soome kaotas Gruusiale 64:81 ja on neljast mängust võitnud vaid ühe, aga neilgi pole sarnaselt Poolale ühe korraldajariigina vaja edasipääsu pärast muretseda.