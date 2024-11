Rannula vigaderohkest mängust: ju Poola oskas oma pättusi paremini peita

"Terve mäng oli selline, et korralikku rütmi ei saanudki. Küll olid vead, küll olid mingid muud probleemid," arvas mängu järel koondise peatreener Heiko Rannula. "Ütleme nii, et mängu käik sobis neile rohkem, neil oli kogemust ja kvaliteeti rohkem sellistest mängudest. Kaks tagamängijat said individuaalse mänguga oma kätte."

Poola rünnak toetus tõesti kahele mehele, kui praeguse koondise täht Mateusz Ponitka viskas lõpuks 27 punkti (vabavisked 10/12) ning võttis kaheksa lauapalli, 13 viskest kümme tabanud Michal Michalak kogus 29 punkti. Mängu jäid saatma ohtrad ja kohati kaheldava väärtusega vead, Poola käis lõpuks vabaviskejoonel 39 korda.

"Ausalt öeldes ei saanud kohtunike vilest ka täna aru. Ponitka katmisel ei saanudki aru, mida tohib ja mida mitte. Nemad mängisid ka väga jõuliselt ja nahhaalselt, aga ju nad oskasid oma pättusi paremini peita ja meie olime võib-olla liiga läbinähtavad," sõnas Rannula.

Unibet Arenale oli Eesti võimalikku EM-pileti kindlustamist tulnud vaatama enam kui 6000 inimest. "Oleme ausad: täna meil andis tunda kodumängu pinge ja pinge, et võime edasipääsu kindlustada. Meie otsused ei olnud nii head ja meil ei olnud rünnakul kannatust, olime kärsitud. See on normaalne, sellistest mängudest õpime," ütles koondise peatreener.

EM-finaalturniirile pääsu otsustavad veebruaris toimuvad mängud Põhja-Makedoonia ja Leedu vastu. "Võib-olla me ei pidanudki täna veel edasipääsu kindlustama, peame ikka veel tõsiselt võitlema ja selliseid raskeid mänge veel saama, siis võib-olla väärime seda," sõnas Rannula lõpetuseks.