Kullamäe valusast kaotusest: kustusime lõpuks ära

"Väga valus kaotus," tõdes Eesti resultatiivseimana 21 punkti visanud, aga ka seitse pallikaotust teinud Kristian Kullamäe ERR-ile. "Ma ei mänginud täna head mängu, nad suutsid mind ja võistkonda tervikuna rünnakul rütmist nii välja viia, et me ei saanud head rütmi kätte ja stabiilselt häid lahendusi. Nemad said vastupidi väga palju vabaviskeid. Nad olid füüsilisemad ja said liiga lihtsalt punkte. Väga valus kaotus kodupubliku ees, oleks selle kätte saanud, oleks asi kindel olnud."

Pühapäevases valikmängus vilistati palju vigu, Poola sai lõpuks visata 39 vabaviset, millest tabas 32. Eesti käis poolakate 27 vea järel vabaviskejoonel 22 korda. Viie veaga langesid mängu lõpuks pingile nii Kaspar Treier, Artur Konontšuk kui Joonas Riismaa.

"Meil läksid osadel rotatsioonid võib-olla liiga pikaks, jäime vigadega hätta, osad mehed mängisid võib-olla liiga pikki minuteid järjest. Kustusime lõpuks ära, väga kahju. Peame rohkem vaeva nägema, et suudaksime mängida 40 minutit intensiivsemalt," tõdes Kullamäe.

Neljapäeval alistas Eesti võõrsil Poola 82:78. "Poola tegi oma korrektuurid ja me ei suutnud sellega nii hästi kohaneda. Olime küll valmis ja tegime ise ka teatud asjad teisiti, aga me ei saanud enda asja neile peale surutud. Kogu aeg oli platsil selline tunne, et nemad dikteerivad. Me saime lõpus suhteliselt okeid visked ka, aga ei läinud sisse," sõnas Eesti mängujuht.

Et Leedu alistas pühapäeval Põhja-Makedoonia, oleks võit Eestile taganud pääsme EM-finaalturniirile. Nüüd on pilet vaja võtta veebruarikuistes mängudes. "Elu on näidanud, et midagi lihtsalt ei tule," naeris Kullamäe. "Peame koduklubides mängida saama ja siis veebruaris on uued mängud. Ega sinna tegelikult väga palju aega pole."