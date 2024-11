Slovakkia jäi vastuolulise viske tõttu võiduta: see korv pole võimalik!

Bratislavas toimunud rabedas valikmängus, kus mõlemad koondised tabasid väljakult viskeid vähem kui 37-protsendiliselt, oli esimese lisaaja lõpus Slovakkia 67:64 eduseisul tablool 0,4 sekundit ning võõrustajatel kasutada otsaaut.

Santi Yusta sai Mario Ihringi väljasöödule käe vahele ning saatis palli koos lõpusireeniga korvi, viies mängu teisele lisaajale, kus Hispaania sai lõpuks 76:72 võidu. Pall läks Yusta käest lahti küll õigeaegselt, kuid kell ei läinud pärast Yusta esimest puudet kohe käima, pall jõudis veel maha põrgata ning alles seejärel Zaragoza mängija viskest rõnga läbida.

"Võime palju rääkida sellest, mis juhtus. Teoreetiliselt ei ole 0,4 sekundiga võimalik ju palli puudutada, sellel maha põrgata ning siis visata. Võin anda oma parema käe, et see pole võimalik," oli Slovakkia peatreener Aramis Naglic pärast mängu lõppu vihane. Hispaania sai C-grupis kahe kaotuse kõrvale esimese võidu, Slovakkia on kaotanud kõik kolm mängu. Täiseduga jätkab Läti ning Belgial on kaks võitu ja üks kaotus.

Rootsi vormistas reedel üllatuse, kui alistas maailmameistri Saksamaa 73:72. Sakslasi ei päästnud isegi David Krämeri hiilgav esitus: Tenerife snaiper viskas koguni 43 punkti (visked väljakult 14/19, kaugvisked 8/11). Dylan Osetkowski lisas sakslaste kasuks 17 punkti, lisaks neile tegid skoori veel vaid kolm meest. Kui välja arvata Krämer ja Osetkowski, tabas ülejäänud Saksamaa koondis väljakult 44 viskest vaid 3 (!). D-grupis on Montenegrol ja Rootsil kaks võitu ja üks kaotus, Saksamaal ja Bulgaarial üks võit ja kaks kaotust.

Teise üllatustulemusega sai hakkama Portugal, kes alistas A-grupi raames Sloveenia tugeva avapoolaja toel 82:74. Klemen Prepelic viskas Sloveenia kasuks 23 punkti, Portugalile tõid 16 punkti Diogo Brito ja Goncalo Delgado. Nii Portugalil kui Sloveenial on kaks võitu ja üks kaotus.