Vene: kaks võitu viib meid finaalturniirile, alla selle arutada pole mõtet

Kotsar küll trenni kaasa ei teinud, aga on ta sama mees, kes Jaapanisse läks?

Usun küll, vähemalt väliste gabariitide järgi on sama suur ja sama tugev.

Heiko Rannula esimene mäng, nii kummaline kui see ka ei kõla. Enne oli ta Jukka Toijala abitreener, nüüd siis peatreener. Kui palju tema trennid ja milles erinevad sellest, mida tegi Toijala?

Suur pilt, üldine foon on üsnagi sarnane, ega neid trenne liiga palju pole olnud. Praeguses aknas on üks trenn olnud, oli tavaline liikumiste tutvustamine ja põhitõdede ülekäimine. Suvel sai treeninguid natuke rohkem tehtud.

Aga mingi põhimõtteline nüanss, mida ta teeb teisiti?

Võib-olla kaitses mingid nõudmised on natuke teistmoodi, kui välja tuua.

Kümme kuud on olnud eelmisest kokkusaamisest vahet, kas see midagi määrab või on sama, kui tulla kokku kolme kuu pealt?

Eks ikka. Vahe on pikk sees ja mehed, mõned on aasta vanemaks saanud ja mõned aasta targemaks saanud. Mingisugune vahe on ikka sees ja võrreldes sellega, kui viimases aknas mängisime, siis koosseis oli suhteliselt ideaali lähedal, täna on kadusid palju rohkem.

Kas olete juba olukorras, kus saame öelda, et lähme mängima Poolaga ja meil on võidukohustus? Me oleme vähemalt samal tasemel, aga tahaks juba rohkemat kuna on kaks võitu?

Ei oska öelda, kas seda kuidagi kohustuseks saab panna. Selge on see, et kaks võitu viib meid finaalturniirile ja alla selle arutada pole mingisugust mõtet. Võitu me igal juhul püüdma lähme.

Nagu ma ütlesin, kadusid on, jupid on taga mingis mõttes, aga oleme ennegi rasketes seisudes olnud ja nii mõnigi kord oleme suutnud sealt välja ronida. Ma arvan, et kõik võimalused on olemas.

Meie korvpallisõbra jaoks on see nädal väga tähelepanuväärne ja väga suure tähelepanu all. Poolast tulnuna - kui suur tähelepanu on Poolas sellele mängule või nädalale?

Ma võib-olla natuke olen selles mõttes halvast kohast kuna minu peatreener on ka koondise abitreener, siis mulle võib-olla tundub, et melu käib rohkem kui päriselt on.

Aga nii palju kui minu kõrva jõuab, siis ikka koondise mängu oodatakse igakord. Nendel suvine olümpiatsükkel ka ebaõnnestus, eks seal murepilvi on omajagu neil ka.