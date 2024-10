Käsipallinaiskonna peatreener: kindlasti on edasiminekut olnud

Enne sellenädalasi valikmänge oli naiste käsipallikoondis viimati kõik koos kevadel. Vahepealse aja jooksul toimunud arenguhüpe teeb peatreenerile rõõmu

"Kindlasti on edasiminek olnud. Mõni uus mängija on välismaale liikunud, on näha kohe märgatavat arengut, individuaalsete mängijate poolt, kokkumäng on hakanud paranema, sest see ühine mõistmine läheb kogu aeg edasi," ütles koondise peatreener Ergo Rohi ERR-ile. "Meil on naiskonna liidrid tagasi koondises, kes annavad kindlust just rünnaku ja kaitse poolelt ka, nii et kindlalt on edasiminek toimunud."

Kolmeaastaselt perega Saksamaale kolinud 17-aastane Mariel Tiimus on koondises uus nägu, kes võttis käsipalli esindusnaiskonnaga alguses ühendust ühismeedia kaudu ja avaldas soovi koondisega liituda. Baierimaa liigas Müncheni Laimi klubis üheksa aastat käsipalliharidust saanud neiu hindab koondise taset korralikuks.

"Loomulikult pole meil olnud nii palju aega, et end ette valmistada, suvel saime paar korda kokku, aprillis saime paar laagrit, aga seda, et me oleks aastaid kokku mänginud, seda meil pole," ütles koondise vasakäär. "See vundament meil puudub, aga kui igaüks individuaalselt siia tiimi panustab, siis saame ka täitsa positiivse välimusega välja minna."

"Loomulikult, ei tohi pead liiva sisse panna, aga kui igaüks annab endast maksimumi ja on enda mänguga rahul, siis võib öelda, et oli hea mäng," lisas Tiimus.

Edasipääseja valikmängude järgmisse ringi saab selgeks pärast Iisraeli ja Soome mängu laupäeval, kuid lõpptulemusest hoolimata loodab Rohi edusammudega jätkata.

"See areng tuleb ju edasi viia kuskile - võtta järgmised eesmärgid, sihid, kus uuesti ennast proovile panna. Esmakordselt kuskil valiksarjas mängida ongi väga keeruline ja kui me teeks selle ühekordse projektina, poleks asjal mingit perspektiivi," ütles peatreener Rohi.