Käsipallikoondise peatreener: võime naiste üle uhked olla

Neljapäeval Soomes võõrustajate vastu maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri avanud Eesti naiste käsipallikoondis läheb reedel vastamisi Iisraeliga. Kell 18 algavas kohtumises on eestlaste jaoks kaalul palju, kui neljapäevase viigi järel on alagrupi seis väga lahtine.

Maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooni esimeses ringis on naiskonnad jagatud kolmestesse alagruppidesse, kust edasi teise vooru pääseb vaid üks riik. Võimsa alguse järel kindlate favoriitide vastu viigipunkti välja võidelnud Eesti jaoks tähendab see harukordset võimalust hea tulemuse korral end teise ringi võidelda.

"Olime eile mänguks paremini valmis kui soomlased. Saime ilusti kohtumisse sisse ning panime vastastele sellega kõva pinge peale. Kuigi me võidupunkte kätte ei saanud, võin naiskonna üle väga uhke olla, kuna meie jaoks oli see esimene ametlik matš. Uskusime, et oleme võimelised põhjanaabritega võrdselt võitlema ning eelnevalt tehtud töö kandis vilja," sõnas Eesti koondise peatreener Ergo Rohi.

Eesti on varem Iisraeliga ühe korra kohtunud, kui 2014. aastal mindi vastamisi Challenge Trophy turniiril ning siis tunnistati vastaste 33:25 paremust. Eestlaste vastaste vorm ja koosseis on aga hetkel paras mõistatus. Naiskond on viimased aastad suurturniiride kvalifikatsioonis osalenud, kuid esimesest ringist kaugemale jõutud ei ole.

"Ega meil midagi lihtsamaks ei lähe. Mängime teist päeva järjest, samal ajal vastased saavad värskete jalgadega alustada. Infot on Iisraeli kohta kindlasti vähem. Peame erilist rõhku pöörama sellele, et iga värav on tähtis. Eilse viigi tõttu võib lõpuks minna väravate vahe lugemiseks, mis tähendab, et peame hästi alustama ja lõpusireenini kvaliteetset esitust näitama," hindas 30-aastane juhendaja.

Soome ja Iisrael lähevad omavahel vastamisi laupäeval ning siis saab selgeks üks naiskond, kes sellest alagrupist järgmisesse vooru pääseb. Teises voorus võivad ees oodata nii mitmedki käsipalli suurriigid nagu Norra, Taani, Rootsi ja näiteks Hispaania. Finaalturniir toimub 27.11 – 14.12.2025 Hollandis ja Saksamaal ning sinna on lisaks korraldajatele pääsu juba taganud valitsev maailmameister Prantsusmaa.