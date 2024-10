Eesti käsipallinaiskond kohtub MM-valiksarjas tugeva Soomega

Tugevate Skandinaavia mõjutustega Soome ei ole oma lähinaabrite tulemustele lähedale saanud, kuid siiski on viimastel aastatel pidevalt naiste käsipalli arendatud ning nii mõnedki sportlased on tugevamates Rootsi ja Islandi liigades mängimas. Kuigi esimesest voorust kaugemale ei ole pääsetud, siis on suurturniiride kvalifikatsioonis siiski alates 2006. aastast pidevalt osaletud.

"Ettevalmistus on möödunud hästi. Vaatamata pisivigastustele saame siiski neljapäeval kõiki naisi kasutada. Oleme eestlastega viimastel aastatel pidevalt vastamisi läinud, nii et suuri üllatusi neilt ei oota. Kõige tähtsam on, et me neid ei alahinda. Loodame, et Karjaa publik toimib meile seitsmenda väljakumängijana" rääkis soomlaste treener Tomas Westerlund.

Eesti ja Soome läksid viimati vastamisi jaanuaris Balti mere karikaturniiril. Siis pidid eestlased vastaste kindlat 36:16 paremust tunnistama.

"Eelmiste tulemuste põhjal oleme kindlasti turniiril favoriidid, kuid oma potentsiaali realiseerimiseks peame siiski naiskonnana pingutama ning enda parimat esitust näitama," jätkas Soome staarmängija, kohalikus liigas eelmise hooaja parimaks mängijaks valitud Johanna Hilli.

Lisaks Hillile asuvad põhjanaabrite mängu kindlasti vedama tugev joonemängija Ella Holopainen ja Rootsi liigas pallivad väravavaht Wilhelmiina Wolff ning pikast vigastusest taastunud Emma Aarnio. "Naiskonna vaim on hea ning loodetavasti oleme neljapäevaks parimas vormis. Eriti hea meel on, et Emma saab meiega taas pärast pikka pausi liituda," lõpetas Hilli.

Eesti kohtub Soomes toimuval maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril esmalt neljapäeval võõrustajatega ning seejärel minnakse reedel vastamisi Iisraeliga. Meie vastased lähevad omavahel vastamisi laupäeval ning siis saab selgeks üks naiskond, kes sellest alagrupist järgmisesse vooru edeneb.