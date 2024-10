Naiste käsipallikoondis valmistub ajaloolisteks valikmängudeks

Sel laupäeval koguneb Tallinnas Eesti naiste käsipallikoondis, et valmistuda järgmisel nädalal peetavateks 2025. aasta maailmameistrivõistluste esimese ringi kvalifikatsioonimängudeks. Eesti vastasteks on alagrupis Iisrael ja Soome.

Eesti naiste koondise jaoks on tegemist ajaloolise sündmusega, kuna varem ei ole suurturniiri kvalifikatsioonis osaletud. Aastatel 2006-18 osaleti tolleaegsel Challenge Trophyl, viimased aastad on mängitud sõpruskohtumisi ning värskelt loodud Balti mere karikaturniiri.

"Koosseisu koha pealt me nuriseda ei saa," alustas peatreener Ergo Rohi mängijate ülevaatega. "Kuigi on üksikuid pallureid, keda me pisivigastuste tõttu kasutada ei saa, siis kõik välismaal leiba teenivad naised on kohal. Võib isegi öelda, et nii tugevat nimekirja ei ole me varem välja saata saanud."

Naiste koondis kogunes viimati aprillis, kui peeti sõpruskohtumisi Soome noortekoondisega. Jaanuaris kohtuti Balti mere karikal põhjanaabrite täiskasvanute naiskonnaga ning siis tunnistati vastaste 36:16 paremust. Iisraeliga on korra varem vastamisi mindud, kui aastal 2014 kaotati neile Challenge Trophy turniiril 25:33.

"Loomulikult lähtume käesoleva laagri ülesannetes ja eesmärkides palju eesootavatest vastastest," jätkas Rohi. "Õnneks leidsime ka Iisraeli kohta piisavalt materjali, et teame, et tegemist on sarnaste stiilidega naiskondadega. Suurema rõhu paneme siiski enda kokkumängule, kuna sellises koosseisus me varem ju kogunenud ei ole."

Eesti kohtub Soomes toimuval kvalifikatsiooniturniiril esmalt neljapäeval võõrustajatega ning seejärel minnakse reedel vastamisi Iisraeliga. Soome ja Iisrael lähevad omavahel vastamisi laupäeval ning siis saab selgeks üks naiskond, kes sellest alagrupist järgmisesse vooru edasi pääseb.

Maailmameistrivõistlused toimuvad järgmise aasta novembris ja detsembris Hollandis ja Saksamaal. Lisaks korraldajatele on otse finaalturniirile pääsenud valitsev meister Prantsusmaa. Kolm naiskonda lunastavad pääsme järgmistel Euroopa meistrivõistlustel.

Naiste koondise mängud Soomes, Karjaa Spordihallis toimuvas MM-valiktsüklis:

24.10 18:00 Eesti - Soome

25.10 18:00 Iisrael - Eesti

(26.10 16:00 Soome - Iisrael)

Naiste koondise treeningutele kutsutud mängijad:

Polina Gorbatsjova (Aristo Ferrara, Itaalia), Alina Molkova (CSM Iasi 2020, Rumeenia), Laura Kärner (Sjundea IF, Soome), Inga Bušina, Darja Belokurova (mõlemad Kaunase Žalgiris, Leedu), Mariel Tiimus (SV München Laim, Saksamaa), Gertu Jõhvikas, Emma Tunnel, Hannah Mänd, Daniela Tuusis (kõik Mustamäe Käsipalliklubi) Marjette Maie Müntser (Sk Tapa/Tapa valla SK), Anastasija Bušina, Diana Laossaar, Anastassia Volkova, Valeria Sohhina (kõik Käsipalliklubi Mella) Maarja Treiman, Kim-Ly Hoang, Annabel Aavik, Jennifer Mednikova, Merili Heinla (kõik HC Raasiku)

Treenerid: Ergo Rohi, Martin Kalvet, Kerli Jõks

Füsioterapeut: Triin Kont

Delegatsiooni juht: Sten Toomla