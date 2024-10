Naiste käsipallikoondis viigistas ajaloolises valikmängus tugeva Soomega

Ligi 20 aastat rahvusvaheliste tiitlivõistluste valiksarjades osalenud Soome naiskond alistas Eesti jaanuaris toimunud Balti mere karikaturniiril 36:16, aga neljapäeval suutsid täiskoosseisus eestlannad vastastega sammu pidada. Soomel oli koosseisust puudu kaks tähtmängijat, kui Johanna Hilli ja Corinna Jensen istusid pingil.

Eesti alustas mängu hästi ning haaras 12. minutil Inga Bušina värava järel 7:5 eduseisu. Alina Molkova tabas kuus minutit hiljem juba viiendat korda ning eestlannad asusid 11:7 ette. Seejärel haarasid initsiatiivi vastased, kes karistasid Eesti koondislaste vead kiirrünnakutega ja tõid poolaja lõpuks tabloole viigiseisu 12:12.

Teise poolaja alguses leidis Eesti taas väravasoone ning Molkova teine järjestikune karistusvise viis koondise 42. minutil 18:16 ette. Kümme minutit hiljem olid tablool viiginumbrid 20:20, viimased minutid olid väga pingelised, aga Eesti püsis Darja Belokurova tõrjete abil mängus.

59. minutil oli Eestil võimalus võit vormistada ja kahega ette minna, kuid kahel korral eksiti kuuelt meetrilt. Soome suutis seejärel viigistada ning viimane rünnakuõigus jäi eestlannadele, kes paraku head lahendust ei leidnud ning mängu lõppseisuks jäi 24:24.

"Esmalt tuleb alustada sellest, et me tõestasime täna, et väärime kohta MM-i kvalifikatsioonis. Kui eelnevad kohtumised oleme Soomele kaotanud üle kümne väravaga ning nüüd suutsime viigistada, siis ei saa olla muud kui rahulolutunne. Tuleb natukene praaki vähendada ning homme ootab juba uus võitlus ees," analüüsis Eesti eest neljapäeval üheksa väravat visanud ning mängu parimaks valitud Alina Molkova. Maarja Treiman lisas viis tabamust, kolm väravat jäid Diana Laossaare, Polina Gorbatsjova ja Inga Bušina arvele.

"Tegime täna lubamatult palju tehnilisi vigu. Natukene segas meie plaani kahe mängija vigastus, kuid selle taha pugeda ei saa. Ehk olime natukene ka närvis, kuid laupäevaks tuleb see unustada, kõvasti võidelda ja meil on veel kõik võimalused siit edasi minna," jätkas soomlaste poolelt viis tabamust kirja saanud Ella Holopainen. Vastaste resultatiivseim oli kuus väravat visanud Matilda Peitsaro.

Eesti kohtub Soomes toimuval maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril reedel Iisraeliga. Soome ja Iisrael lähevad omavahel vastamisi laupäeval ning siis saab selgeks üks naiskond, kes sellest alagrupist järgmisesse vooru pääseb. Finaalturniir toimub novembri lõpus ja detsembris Hollandis ja Saksamaal.