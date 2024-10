Eesti käsipallinaiskond lõpetas MM-valiksarja kaotusega

Eesti oli mängu alguses suures hädas skoorimisega, kui teine värav visati alles 10. minutil ning vastased olid selleks hetkeks tabanud juba kuuel korral. Kohtumisse tõi positiivsust alles 16-aastase Daniela Tuusise kaks väravat, kuid eestlannad olid 22. minutil siiski 5:11 kaotusseisus. Eestlannad pääsesid korraks lähemale, kuid tehniliste vigade ja vastaste kiirrünnakute järel mindi riietusruumi siiski 10:18 kaotusseisul.

Teise poolaja alguses päästsid Darja Belokurova tõrjed Eestit hullemast, kuid rünnakupoolel oldi endiselt raskustes ning 40. minutil olid tablool numbrid 12:19. Iisrael hoidis mängu initsiatiivi enda käes ja vaatamata Mariel Tiimuse kahele väravale juhtisid vastased 53. minutil 25:16. Kohtumise lõppseisuks vormistas Marjette Maie Müntser 29:22.

Eesti resultatiivseimad olid Daniela Tuusis ning Alina Molkova nelja, Polina Gorbatsjova, Mariel Tiimus ja Laura Kärner kolme tabamusega. Iisraeli poolelt viskas Eden Shira Vakrat kuus väravat.

Sellega kaotas Eesti lootused teise ringi pääsemiseks. Soome ja Iisrael lähevad omavahel kokku laupäeval ning siis saab selgeks üks naiskond, kes sellest alagrupist järgmisesse vooru edeneb.

"Hea meel on isiklikus plaanis tõdeda, et suurt hirmu mul mängude ees ei olnud. Pigem oli mõnus elevus sees ja suutsin mulle antud võimalused julgelt ära kasutada," alustas Eesti parimaks valitud Tuusis. "Kahjuks ei suutnud me täna oma võimalusi rünnakul ära realiseerida ning ei ajanud tempot piisavalt kõrgeks - sinna need punktid jäid."

"[Neljapäevast] mängu vaadates olime üllatunud Eesti kõrgest tasemest. Meie eesmärk oli vastaste ohtlikumad mängijad neutraliseerida. Lisame sinna väravavahi head tõrjed ja saame tänase võidu valemi. Homme peame adrenaliini ja võimsate emotsioonide pealt veel Soome ka ära võtma," ütles Iisraeli resultatiivseim mängija Vakrat.