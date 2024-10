Tiitlikaitsja alustas NBA uut hooaega võidukalt, LeBron ja Bronny tegid ajalugu

Avavile eel suvel välja teenitud meistrisõrmused kätte saanud Celtics alistas koduväljakul New York Knicksi 132:109 (43:24, 31:31, 39:32, 19:22). Celtics haaras juba avaveerandil korraks 21-punktilise edu ning juhtis teisel poolajal parimal hetkel koguni 35 punktiga.

Tiitlikaitsja võidus mängisid suurt rolli kolmepunktivisked. Celtics tabas 61 kolmepunktiviskest lausa 29 (47,5%), millega korrati NBA ühe mängu jooksul tabatud kaugvisete rekordit. Knicks tabas 30 teele saadetud kaugviskest vaid 11 (36,7%).

Celticsi resultatiivseimaks kerkis üleplatsimehena Jayson Tatum, kes viskas 37 punkti ja jagas 10 tulemuslikku söötu, tabades seejuures kaugviskeid 72,7-protsendilise täpsusega (8/11). Derrick White toetas teda 24 ja Jaylen Brown 23 punktiga.

Kaotajate poolel osutusid parimateks punktitoojateks Jalen Brunson ja Miles McBride, kes mõlemad kogusid 22 silma.

Avapäeva teises vastasseisus sai Los Angeles Lakers kodus 110:103 (22:23, 33:19, 27:32, 28:29) jagu Minnesota Timberwolvesist. Teise veerandaja lõpuminutitel leidis aset märgiline hetk, kui korraga tulid väljakule LeBron James ja Bronny James. Nõnda said neist esimene isa ja poeg, kes ametlikus NBA mängus koos mänginud.

LeBron James.

Bronny James.



The first father-son duo to play together in the NBA! pic.twitter.com/naadFLoPmh