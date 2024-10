Kregor Zirk MK-hooaja eel: medalite saavutamine pole midagi võimatut

Pärast olümpiamänge endale kuu aja pikkuse puhkuse lubanud Zirkil on juba seljataga hooaja esimene treeninglaager. "Pärast olümpiat ma 30 päeva basseinis ei käinud, veetsin võimalikult palju aega pere seltsis ja nautisin ilusat Eesti suve," ütles Zirk.

Treeningutele naasis olümpiafinalist septembri alguses. "Esimesed nädalad tegin väga kergelt ja tegelikult vahele lisasin ka rattatreeninguid, mis oli väga hea vaheldus basseinitreeningutele. Septembri lõpus sõitsin Türki treeninglaagrisse, kus tegime koos kahekordse olümpiamedalisti Siobhan Haugheyga korraliku treeningbloki. Laager läks väga hästi ning saime väga kvaliteetset tööd teha."

Pariisi olümpiamänge meenutab Zirk suure naeratusega. "See kui paljud inimesed toetasid mind sel perioodil ja hea sõna sekka ütlesid, tundub siiani ebareaalne, aga olen siiani äärmiselt tänulik. Kui seisad poe järjekorras ja inimesed tulevad ja ütlevad, et me vaatasime perega sinu ujumist ja elasime kaasa, siis need on hetked, mida ma kindlasti ei võta iseenesestmõistetavalt."

18. oktoobril saab avalöögi ujumise maailma karika sari, mis koosneb kolmest etapist. Kõik etapid toimuvad seekord Aasias.

"Tahan kindlasti igal etapil kõigil enda aladel finaali ujuda ning stardinimekirju vaadates ei ole ka medalite saavutamine midagi võimatut," ütles Zirk. "Olen end kirja pannud ka 800 ja 1500 meetri vabaujumises. Eriti tahaksin nendest viimast ala ujuda, sest pole viimased kaheksa aastat seda ujunud ning tahaksin näha, mis ajaks ma suuteline olen."

Zirk lisas, et MK-etapid on ühed kõige paremini tasustatavad võistlused ujumismaailmas ning kindlasti on soov ka taskuraha teenida. "Auhinnarahade jagamise süsteem on tavavaatajale veidi keerukas, kuid laias laastus tuleb ühel etapil olla kolme ala lõikes 20 parema meesujuja seas ning siis on palgapäev kindlustatud."

MK-etapid on Zirkile heaks sammuks lühiraja MM-i suunas, mis peetakse detsembri keskel Budapestis. "Minu jaoks on lühiraja MM sama oluline nagu iga teine tiitlivõistlus ja kindlasti tahaks karjääri parima lõppkoha saavutada," lisas viimasel kahel MM-il viienda koha saavutanud Zirk.

MK-sarja avaetapp toimub 18. kuni 20. oktoobrini Shanghais. Nädal aega hiljem võisteldakse Lõuna-Koreas Incheonis ning sellest omakorda nädal hiljem Singapuris.