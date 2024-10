Zirk pääses MK-etapil finaali, Tribuntsov napilt väljas

25-aastane Zirk ujus finaali 400 meetri vabaujumises, näidates eelujumiste paremuselt kuuendat resultaati ajaga 3.43,92.

"Miinimumeesmärk ehk pääs finaali on tehtud," rääkis Zirk pärast eelujumist. "Ujumine oli veidi raskem kui ehk ootasin, aga hooaja esimese stardi kohta on see enesetunne tegelikult normaalne. Finaalis on kiired poisid ja tuleb vägev andmine."

Eelujumiste kiireim oli britt James Guy tulemusega 3.41,82, kellele järgnesid Danas Rapsys (3.41,99) ja Duncan Scott (3.42,29). Zirki isiklik tippmark ja rahvusrekord on 2021. aastal Eindhovenis ujutud 3.40,95.

Meeste 400 m vabaujumise finaal peetakse Eesti aja järgi kell 13.41.

Teise eestlasena võistlustules olnud Ralf Tribuntsov hüppas avapäeval vette 50 m vabaujumises. 30-aastane ujuja sprintis kaks basseinipikkust tulemusega 21,60, mis andis kokkuvõttes 11. koha. Edasipääsust finaali jäi teda lahutama 0,22 sekundit.

Praktiliselt täismaja ees toimunud eelujumistes jäid kolm meest esikohta jagama. Isaac Cooper, Dylan Carter ja Jack Dolan läbisid distantsi kõik ajaga 21,03.