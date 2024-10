Euroopa hooaja edetabelis neljandaks tõusnud Zirk oli lähedal Eesti rekordile

Hommikul eelujumistes kuuenda ajaga 3.43,92 finaali murdnud eestlane suutis finaalis enda tulemust parandada ning saavutas kokkuvõttes viienda koha.

Finaalis kirja saadud tulemus 3.41,16 on Zirki karjääri paremuselt kolmas aeg. Jooksvas hooaja Euroopa edetabelis tõusis eestlane neljandaks.

"Väga rahul tulemusega," sõnas finaali järel Zirk, kelle isiklik tippmark on kolm aastat tagasi ujutud 3.40,95. "Võrreldes hommikuse eelujumisega teadsin, et pöörete kiiruses on varu ja sellele sai finaalis rohkem rõhku pööratud."

Finaali võitis Pariisi olümpiamängude mitmekordne medalist Duncan Scott ajaga 3.36,98. Teisena lõpetas selle distantsi valitsev maailmameister Kieran Smith (3.38,44) ja kolmas oli leedukas Danas Rapsys (3.38,63).

"Natukene üllatav, et esimesed mehed nii kiiresti ujusid hooaja varajases faasis," märkis Zirk. "Enda mätta otsast vaadates olen üllatunud, et nii kiirelt ujusin. Olen alles kuus nädalat treeningutele keskendunud ja sellise positiivse emotsiooniga on hea järgmistele päevadele vastu minna."

Laupäeva hommikul osaleb Zirk 200 m liblikujumise eelringides ja õhtul finaalis stardib 1500 m vabaujumises, kus proovib esimese eestlasena alistada 15 minuti piiri.