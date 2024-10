Sajandal rabajooksul nähti nii rajarekordit kui põtra

Juubelijooksul püstitati ka uus rajarekord, sellega sai hakkama päev varem Eesti murdmaajooksu karikavõistlustel 10 km distantsi võitnud Leonid Latsepov, tema tulemuseks 6,3 km pikkusel rajal oli 18.11, vahendab Marathon100.com.

Senine, Vjatšeslav Košelevile kuulunud rekord püsis enam kui 20 aastat. Nimelt läbis Košelev täpselt sama raja 2003. aastal Latsepovist viis sekundit aeglasemalt ehk ajaga 18.16. Oliver Annus oli sel korral tulemusega 19.09 teine ning Riho Kirsipuu kolmas (19.51).

"See oli tõesti väga kõva rekord," kommenteeris Latsepov finišijärgses intervjuus Riho Järvelainenile Košelevi senist tippmarki. "Ma olen protokolle vaadanud, ta on võitnud rabajooksu viis korda järjest. Tegemist oli väga kõva krossijooksjaga Eestis ja see, et ma suutsin siin ringil joosta kiiremini kui tema, see on minu jaoks suur rõõm, see on suur au ja mul tõesti väga hea meel. Eriti veel arvestades seda, et mul on teine võistluspäev järjest, eile olid Eesti krossijooksu karikavõistlused, kus oli 10 km, väga raskel ja nõudlikul rajal. Eile tempo oli aeglasem, kui täna, niimoodi juhtub harva, et teine päev on tempo kiirem."

"Viimane kilomeeter pidin kiirendama väga kõvasti, et seda rekordit saada. Mul oli sisemine tunne, et ma ei jõua, et on vaja juurde panna. Kui ma tablood nägin, alles siis ma oskasin arvestada, et nüüd vist tuleb. Ma arvan, et kui tulla värskena, siis saaks kümme sekundit kiiremini; kui oleks konkurents, saaks ehk 20 sekundit kiiremini: mine sa tea," lisas ta.

Naistest noppis sajandal rabajooksul esikoha Kertu Kula (22.24), talle järgnesid Kristiina Verevmägi (22.48) ja Triin Gede (23.18). Auhinnatseremoonial osales ka esimese rabajooksu käivitamise juures olnud Heldur Tuulemäe, kel nüüdseks vanust juba 95 aastat.

Poistest võttis selge võidu Alfred Karu, kelle tulemuseks fikseeriti 24.40. Teise koha teenis Marc Metsma (25.51) ning kolmanda Artjom Dzjuba (26.32). Tüdrukutest sai Mathilde Nurmsalu samuti veenva võidu, tema ajaks märgiti 27.18. Kristin Kaldre lõpetas teisene (29.03) ning Kendra Kangur kolmandana (30.14).

Rabajooksu finiši läheduses võis lisaks 3000 jooksjale kohata ka põtra, kelle rahu tuhanded liikujad ilmselt olid häirinud. Õnneks sammus põder rajale alles siis, kui stardist oli möödunud enam kui tund ning enamus osavõtjatest nii rajalt kui võistluskeskusest juba lahkunud olid.