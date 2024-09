Gerd Kanter: tippsporti ja harrastussporti peab lahus hoidma

Kettaheite olümpiavõitja rõhutas ERR-ile antud usutluses, et tippsporti peab senisest rohkem fokuseerima.

"Meie ülesanne on eelkõige kasvatada tõenäosust, et meil oleks rohkem medalivõimalusi kui üks või kaks sportlast, sest see on lõpuks puhas matemaatika, mis mängima hakkab. Väga hea näide Soome spordist on täna see, et nad on jõudnud järeldusele, et harrastusspordi ja tippspordi ühiste eesmärkide seadmine ei ole toiminud. Me peame väga selgelt neid kahte lahus hoidma ja ma arvan, et siit on väga selge, et me näeme tippsporti ikkagi täiesti eraldi haruna," sõnas Kanter.

"Tippsporti peab fokuseerima veel rohkem kuni seni. Anname medalilootustele veel rohkem tuge ja läbi selle siis loodame, et medalid tulevad koju. Selge see, et meie ise kellegi eest ei hakka trenni tegema ning kellegi plaane ei hakka kujundama, aga igal juhul on paremate medalivõimaluste ja väljavaadete suurendamine Team Estonia peamine fookus."

Kanter lisas, et praegune EOK tippspordikomisjon on efektiivset tööd teinud. "Ma ei saa küll täna kellegi peale näpuga näidata, et keegi on tippspordikomisjonist puudu või ülearu. Nagu ka tänasest pressikonverentsist jäi kõlama, siis ükski asi ei muutu üleöö. Me vaatame ja analüüsime kõike ja kui on paremaid lahendusi, siis rakendame neid. Meie talisportlased, kes vaatavad juba kahe aasta pärast toimuvate taliolümpiamängude suunas, nemad kindlasti ei pea muretsema, et nende kokkulepetes midagi muutuks."

EOK presidendi valimised toimuvad 11. oktoobril. 45 EOK liiget esitas oma kandidaadiks Kersti Kaljulaidi, 25 liiget Urmas Sõõrumaa ja 17 liiget Erich Teigamägi.

Kersti Kaljulaidi valimisprogrammiga saab täismahus tutvuda SIIN.