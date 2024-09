Kersti Kaljulaid: EOK-st peab saama Eesti spordijuhtimise avatud platvorm

Kaljulaid tõi oma programmis esile nii selge fookuse tippspordis edu saavutamisel kui ka spordiharrastajate hulga kasvatamise. Kõige olulisemaks peab Kaljulaid seda, et EOK-st saaks Eesti spordijuhtimise avatud platvorm.

"Sellega pean silmas seda, et kõik need mured, probleemid ja kitsaskohad, mis erinevate alaliitudega rääkides on välja tulnud, et need eesmärgid ja muutused kasvaksid välja sellest arutelust ja koostööst. Toon ühe lihtsa näite: kõik treenerid ja alaliidud on seda meelt, et lapsed ei tohiks liiga varakult ühele spordialale spetsialiseeruda. Aga millegipärast meie treenerite toetamise mudel töötab täpselt sellele eesmärgile vastu," sõnas Kaljulaid ERR-ile.

"Väga paljud on seda meelt, et täna võiks Team Estonia olla täpsemini fokuseeritud. Spordialade tegijatel on ju väga erinevad ootused ja kulud. Alaliidud võiksid saada vabamini toimetada selle ressursiga, mis on mõeldud ettevalmistuseks, mitte treeneri või sportlase isiklikuks teotuseks selleks, et organiseerida ühiseid laagreid. Lepime selle siis niimoodi kokku, et alaliidul on see õigus ja EOK toetab alaliite nende püüdlustes."

"Maakondlikud spordiliidud on välja toonud, et nendel oleks vaja tuge nende partnerluses kohaliku omavalitsusega, et oma eesmärke täpsemalt sättida ja tagada ka see, et omavalitsused peaksid kinni lubatud toetustest. Teemegi siis koostööd omavalitsuste liiduga ja spordi alaliitudega, et välja töötada standardleping selleks, et nad kõik saaksid tunda, et EOK on nende selja taga," lisas Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul aitaks Team Estonia täpsem fokuseerimine kaasa suuremale tiitlivõistluste medalisaagile. "Team Estonia peaks suutma olümpiamängudele viia mitte üks või kaks, vaid kümme sportlast, kellel on heal päeval reaalne medalivõidu tõenäosus. Kui selle oleme ära teinud, siis palju sõltub konkurentsist ja õnnest, aga see tõenäosus tõuseb niimoodi, et meil on põhjust arvata, et medalid võiksid koju tulla."

"Kindlasti me pole öelnud, et nüüd algab medalisadu ja Eesti hakkab näiteks Prantsusmaaga konkureerima. Seda kindlasti ei juhtu. Aga kui me tõstame lihtsalt seda statistilist tõenäosust, et see medal tulemata ei jää, siis ta tõenäoliselt ka tuleb."

Vastavalt EOK juhtide valimise korrale esitab valitud president täiskogule kinnitamiseks ka kaks kuni neli asepresidendikandidaati. Kaljulaid esitab EOK presidendiks valimisel asepresidentideks olümpiavõitja Gerd Kanteri ja Tiit Peki.

"Üks asepresident on tippspordi jaoks, sest EOK on ainukene organisatsioon, kes vastutab Eestis tippspordi eest. Kui vaatame liikumisharrastuse poolt, siis neil on rohkem vadereid, kohalikud omavalitsused ja teisedki. Aga tippsport on EOK ainuvastutus. Ma arvan, et olümpiavõitja Gerd Kanter, kes on pärast oma sportlaskarjääri lõppu kogu aeg mõelnud kaasa ja osalenud ka varem meeskonnas, et kandideerida EOK juhtima, tema peas on hästi selge see, kuhu on vaja minna selleks, et oleks veel neid sportlasi, kes saaksid tema moodi tõsta käed taeva poole. See ei vajagi rohkem seletamist. Gerd on Gerd Kanter."

"Tiit Pekk on hästi tuntud kõikidele nendele, kes tegelevad rahvaspordiga ja korraldavad rahvaspordiüritusi. Ta on olnud ka Rahvusvahelise suusaliidu tehniline delegaat, nii et tal on pistmist olnud ka tippsporti. Tänasel päeval on ta kindlasti pädevaim ja kogenuim rahvaspordiürituste korraldaja Eestis, kes samal ajal ei tegele ühegi suure ürituse korraldamisega ehk tal puudub huvide konflikt," lisas Kaljulaid.

EOK juhtorganite valimised viiakse läbi 11. oktoobril Tallinnas Hiltoni hotellis toimuval EOK täiskogul, kus valitakse president, kaks kuni neli asepresidenti, täitevkomitee ja esindajate kogu liikmed järgmiseks neljaks aastaks.

Kersti Kaljulaidi valimisprogrammiga saab täismahus tutvuda SIIN.