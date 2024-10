Neuville: tähtis on vältida Hyundais sisemist võitlust

Tšiili MM-rallil lähenes belglase peakonkurent Ott Tänak talle viie punkti võrra ehk kaks etappi enne hooaja lõppu lahutab MM-sarja kaht esimest 29 punkti. Tegemist on üsna suure vahega, sest ühelt etapilt on võimalik teenida maksimaalselt 30 silma.

Tootjate arvestuses on aga olukord teine. Kui enne Tšiilit juhtis Hyundai 35 punktiga, siis Lõuna-Ameerikas tegid Toyotad head esitused ja vähendasid vahe 18 peale. Neuville'i arvates tulekski nüüd ennekõike keskenduda sellele arvestusele.

"Tegime seda, mida oli vaja, aga sõitjate tiitli osas peaks asjad kiirelt selgeks tegema, sest võistkondliku tiitli nimel on veel vaja võidelda ja peame tagama, et saame Jaapani ralliks selle nimel kohaselt heidelda," lausus belglane.

"Tähtis on vältida sisemist võitlust ja olema valmis Toyota alistamiseks," sõnas ta. "Me kaotasime 18 punkti ning loomulikult minu ja Oti vahel endiselt heitlus ning keegi ei võta suurimaid riske, aga kaotasime Toyota vastu olulisi punkte."

Neuville'i sõnul oleks vaja Toyota taktikale kohaselt reageerida. "Nad toovad starti palju autosid ja teevad seda ka Kesk-Euroopas ja me peaks meeskonnana kasutama head strateegiat, et me ei kaotaks tootjate meistritiitlit."

Tänak päris samal seisukohal ei ole. "Loomulikult on vahe väga suur, aga ütleme nii, et Thierry pole veel ohutus kohas," kommenteeris eestlane."

Samas pidas ka tema tähtsaks võistkondlikku arvestust. "Nad andsid vastulöögi, aga eks näis. Nüüd läheme asfaldile ja meil on seal head stardipositsioonid. Kindlasti pole võitlus veel läbi ja peame veel kõvasti tööd tegema," ütles Tänak.

Autoralli MM-sarja hooaja eelviimane etapp ehk Kesk-Euroopa ralli toimub 17.-20. oktoobril. Viimase etapina kavas olev Jaapani ralli peetakse 21.-24. novembril.