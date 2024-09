Käsipalliliit: HC Tallinn käitub spordiavalikkust eksitavalt

Esmaspäeval teatas Eesti käsipalliliidu vahekohus, et lühendab HC Tallinna meeste meistri- ja esiliiga võistkondadele määratud kahe-aastase võistluskeelu ühele aastale, mille järel saatis klubi avalikkusele pressiteate pealkirjaga "HC Tallinn saavutas vahekohtus edu, võistluskeeldu vähendati poole võrra".

"Esitleda võistluskeelu vähendamist "eduna vahekohtus" on spordiavalikkuse eksitamine olukorras, kus klubi jäi süüdi korduvates ja pidevates käsipalli mainet kahjustavates rikkumistes," rõhutas Eesti Käsipalliliidu juhatuse liige Sven Karuse. "Ent kui mõlemad osapooled on otsusega rahul ja käsitlevad seda võiduna, kinnitab see käsipalliliidule vaid meie vahekohtu erapooletust ja seda, et otsus oli kokkuvõttes õiglane."

Eesti Käsipalliliitu vahekohtus esindanud advokaadibüroo Sorainen advokaadid Carri Ginter ja Polina Tšernjak tõstsid esile vahekohtu otsusest saadud kinnitust, et vajadusel - eeskätt korduvate raskete rikkumiste lõpetamiseks - on ka tõsisemate distsiplinaarkaristuste määramine õigustatud.

Vahekohtu otsus näitab Karuse sõnul, et Eesti käsipallis kehtivad kokkulepitud reeglid kõigile võrdselt. "Käsipalliklubi HC Tallinn on korduvalt jätnud mänge korraldamata, mängudele ilmumata ning kahjustanud käsipalli mainet avalikkuse, partnerite, sponsorite ja sportlaste ees," rõhutas Karuse. "Otsused kinnitavad, et lõputult ei saa ühiselt kokkulepitud reegleid rikkuda ja käsipalli kogukonna kahjustamisel on tagajärg."

Karuse kinnitusel ei ole Eesti Käsipalliliidu eesmärk olnud distsiplinaarmenetluste ja karistustega kellegi elu kibedaks teha, vaid lõpetada rikkumised.

"Kui toimunud menetlused ja karistused peaks tõesti viima tulemuseni, mida HC Tallinna esindaja lubas - tulla käsipallikogukonda tagasi tugeva ja professionaalsena - kinnitab see käsipalliliidu süsteemide toimimist," tõdes Karuse. "Kindlasti soovime HC Tallinnale ja tema juhile sel pikal teel edu."

Eesti Käsipalliliidu vahekohtu menetluses oli kaks vaidlust: