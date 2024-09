Piastri jättis taaskord Leclerci Aserbaidžaanis võiduta

Leclerci kõrvalt startinud Piastri pusis 20. ringil Leclercist mööda ja kuigi Monacos sündinud Ferrari piloot proovis mitmel korral taas esikohast haarata, tõrjus Piastri teda osavalt. Leclerci tagarehvid hakkasid Bakuu linnaraja viimastel ringidel järele andma ning Piastri sai selle toel ületada finišijoone temast 10,910 sekundit enne, teenides sellega oma karjääri teise võidu.

McLareni võistkond polnud kunagi varasemalt Bakuus isegi pjedestaalile saanud, kuid Piastri võit kergitas nad tootjate üldarvestuses esikohale.

Leclercile järgnesid britid George Russell (Mercedes; +31,328) ning Lando Norris (McLaren; +36,143), kes edestasid sõidu algusest peale tehniliste probleemidega tegelenud Max Verstappenit (Red Bull; +1.17,098) juba suure vahega. Kuuendaks jäi Fernando Alonso (Aston Martin +1.25,468), temale järgnesid Williamsi piloodid Alex Albon (+1.27,396) ja Franco Colapinto (+1.29,541)

Eelviimasel ringil sattusid kolmanda koha eest heidelnud Carlos Sainz (Ferrari) ja Sergio Perez (Red Bull) õnnetusse, kui mõlemad autod möödumismanöövrite järel seina sõitsid. Mõlemad piloodid jäid terveks, kuid Perez oli Sainzi peale vägagi vihane. Aserbaidžaani GP põhisõit lõppes varakult ka Yuki Tsunoda (RB) ning Lance Strolli (Aston Martin) jaoks.

Leclerc defends from Perez, which allows Sainz past, and then the Ferrari and Red Bull collide into the barriers on the run down to Turn 3!



VSC deployed #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/u8GzV3ONPA