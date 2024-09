Mihkels enne EM-i: vorm on alates olümpiast tõusvas joones paranenud

Võrreldes olümpiamängudega on Mihkelsi seis enne EM-i, aga ka enne kahe nädala pärast peetavat MM-i selgelt parem.

"Tunnen end enesekindlalt. Vorm on alates olümpiast paremaks läinud, tõusvas joones," rõõmustas Mihkels intervjuus ERR-ile. "Mul on olnud võistlustel seni nii lihtsalt ebaõnne, kui ka olen aidanud tiimikaaslasi. Ma päris soovitud tulemusi ei ole saanud, aga tunde poolest on nii mõnigi sõit olnud väga tugev. Ma lähen EM-ile pigem ikkagi kõrgete ootustega."

EM-i rada on sarnane Belgia klassikutele. Trassil on kaks munakivitõusu, aga väga raskeks rada pidada ei saa. Kuna kahe nädala pärast Šveitsis peetava MM-i trass on sprinteritele üle jõu käiv, siis on EM-il kohal mitmed maailma tippratturid eesotsas Mathieu van der Poeli ja Jasper Philipseniga.

"Erinevalt olümpiast, kus olin üksi, on meil tugev tiim peal," võrdles Mihkels. "Ma arvan, et seal annab midagi korraldada. Eks tuleb ikka rolle jagada, minekutes vajadusel mitu korda sees olla erinevate vendadega. Et oleks kõik olukorrad kaetud. Ma arvan, et seda annab korraldada."

Mihkels ei pea üldse võimatuks, et sõit lõppeb grupifinišiga. "Sprinditiime on omajagu, kõvasid sprintereid samamoodi. Kindlasti peab sprinter tugev olema, et lõpuni ära kesta, aga mingite tiimide poolt võib kontroll olla nii suur, et mingisugune väiksemat sorti pundifiniš võib tekkida. Ma ei imesta, kui see juhtub."

Teada on, et uueks hooajaks vahetab Madis Mihkels ka tiimi. Kuigi leping on juba mõnda aega tagasi sõlmitud, ei saa Mihkels edasisest enne ametlikku teadaannet rääkida.

"Ma tean küll vaikselt oma järgmise aasta laagrite plaani, aga nendest ma hetkel rääkida ei saa," kinnitas ta.