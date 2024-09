Konkurendi oskamatus lõpetas Aroni sõidu juba esimeses kurvis

Kolmandalt stardipositsioonilt võidusõitu alustanud Aron tegi hea stardi ja hakkas stardisirgel Zane Maloneyga (Rodin) esikoha eest heitlema, kuid esimeses kurvis sõitis eestlase vormelile tagant otsa hispaanlane Josep Marti (Campos).

Kokkupõrke tulemusena sai Aroni masin nii tõsiselt kannatada, et ta oli sunnitud võistluse katkestama. Marti sai avarii põhjustamise eest 10-sekundilise ajakaristuse.

30-ringilise sõidu võitis viimaselt kohalt startinud brasiillane Gabriel Bortoleto (Invicta). Teiseks tuli Maloney (+9,4) ja kolmandaks hollandlane Richard Verschoor (Trident; +11,6). Sarja üldliider prantslane Isack Hadjar (Campos) lõpetas 11. kohal (+17,9).

Üldarvestuses langes Aron esikolmikust välja, olles nüüd 124 punktiga neljas. Hadjaril on kirjas 165 punkti, talle järgnevad Bortoleto (154,5 p) ja Maloney (135 p).

Hooaja lõpuni jääb veel kolm etappi. Järgmisena sõidetakse kahe nädala pärast Aserbaidžaanis Bakuu tänavatel.

LIGHTS OUT! ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LAP 1 / 30



Drama straight away!



Paul Aron gets a great start and challenges Zane Maloney on the run into turn 1 but his hit and spun as Iscak Hadjar amongst others take avoiding action and go through the escape road #F2 #ItalianGP pic.twitter.com/5HsTTFqlXh