Juunioride maailmameister Jürgenson: vaev tasus ära!

Jürgenson teenis karmil Akropolise rallil juunioride WRC arvestuses teise koha, millega kindlustas juunioride maailmameistritiitli. 24-aastase rallimehe sõnul nõudis debüüthooajal rallideks valmistumine palju tööd.

"Kõikideks etappideks end ette valmistada, suures plaanis läksin täiesti nullist, mingeid teadmisi eriti ei olnud," ütles Jürgenson. "Aga tänapäevases infoühiskonnas on väga lihtne infot leida, see tuleb kõik lihtsalt läbi töötada. Vaev tasus ära!"

"Rallispordis treenimine on tihtipeale üsna keeruline, aga suutsin toetajate abiga FIA programmi kõrval väga palju juurde sõita oma autoga. See tuli väga kasuks ja lisaks tegime üldfüüsilist trenni palju, see ka kindlasti aitas," jätkas ta. "Samamoodi käisime FIA programmi raames Edinburgh'is [spordipsühholoogi] juures, seal saime mentaalset tuge ja arendasime seda poolt. Kõikidest asjadest natuke ja see aitas palju."

Jürgenson saab auhinnaks võimaluse järgmisel hooajal kaasa teha WRC2 sarjas, kus talle on ette nähtud neli etappi. Aga võimalusel tahaks eestlane veelgi rohkem sõita. "Kõik on veel lahtine, midagi 100 protsenti öelda ei saa, aga suund on WRC2 poole," ütles ta.

Teda abistas edukal hooajal kaardilugeja Siim Oja, kes ütles, et on Jürgensoniga koos viimased kolm aastat ise samamoodi õppinud ja arenenud. "Oleme püüdnud leida viise ja mooduseid, kuidas saaks kiiremini ja paremini. Sel aastal samamoodi, oli väga palju kohti, kus tekkis vaidlusi ja neist mingit tõde. See kindlasti andis selgust, saime mingi koha paremaks," sõnas kaardilugeja.

40-aastaselt juunioride seas maailmameistriks tulla on omapärane kogemus. "Selle peale mu elukaaslane ütleb, et iga kord, kui rallilt tulen, siis näen noorem välja," naljatles Oja.